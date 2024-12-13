Créez une vidéo d'introduction de classe de 30 secondes, conçue pour les élèves de la maternelle à la terminale et leurs parents, présentant une nouvelle année scolaire ou un sujet. Le style visuel doit être lumineux et coloré, utilisant des animations engageantes et une musique de fond joyeuse, tandis que l'audio présente une voix amicale et enthousiaste générée par la génération de voix off de HeyGen pour expliquer les concepts clés. Cette vidéo éducative doit être accueillante et instaurer un ton positif.

Générer une Vidéo