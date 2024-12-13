Créateur de Vidéos d'Introduction de Classe : Créez des Introductions Engagantes

Simplifiez les introductions de classe engageantes. Transformez votre script en vidéos dynamiques sans effort grâce à l'IA de texte en vidéo, captivant instantanément les élèves.

Créez une vidéo d'introduction de classe de 30 secondes, conçue pour les élèves de la maternelle à la terminale et leurs parents, présentant une nouvelle année scolaire ou un sujet. Le style visuel doit être lumineux et coloré, utilisant des animations engageantes et une musique de fond joyeuse, tandis que l'audio présente une voix amicale et enthousiaste générée par la génération de voix off de HeyGen pour expliquer les concepts clés. Cette vidéo éducative doit être accueillante et instaurer un ton positif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction dynamique de 15 secondes pour une chaîne YouTube éducative, ciblant les spectateurs intéressés par un contenu rapide et informatif. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et rapide avec des animations de texte dynamiques et un narrateur clair et concis, utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie au script. Cette introduction vidéo doit capturer l'attention instantanément et présenter professionnellement le thème de la chaîne.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'introduction professionnelle de 45 secondes pour un nouveau module de cours en ligne, destiné aux étudiants universitaires et aux apprenants adultes. Cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et informatif, incorporant des séquences d'archives pertinentes pour illustrer des sujets complexes, complétées par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des visuels de haute qualité, garantissant que le contenu éducatif est présenté clairement et professionnellement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'introduction engageante de 20 secondes pour une annonce ou un événement à l'échelle de l'école, spécifiquement pour la communauté scolaire élargie, y compris les élèves, le personnel et les parents. Le design visuel doit être axé sur la communauté, utilisant des modèles personnalisables pour le branding de l'école et des graphiques simples et clairs, avec une voix amicale et accueillante. Assurez l'accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen pour communiquer efficacement le message à tous les spectateurs, rendant ce message introductif inclusif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Introduction de Classe

Créez des vidéos d'introduction de classe captivantes sans effort avec notre plateforme intuitive. Engagez vos élèves dès le premier cadre avec des introductions de qualité professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles et de scènes personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos éducatives et les introductions de classe.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant du texte, des images ou des séquences de la bibliothèque de médias. Exploitez les capacités de l'IA, y compris le texte en vidéo à partir d'un script, pour enrichir votre introduction.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Générez des voix off professionnelles pour votre narration et appliquez des animations de texte dynamiques pour rendre votre introduction de classe visuellement attrayante et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo éducative terminée, utilisez les options de redimensionnement d'aspect et d'exportation pour préparer votre vidéo à être partagée avec les élèves ou sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Introductions Vidéo Rapides

.

Produisez rapidement des introductions vidéo concises et engageantes et des clips éducatifs courts avec l'IA pour une utilisation immédiate en classe ou pour des annonces.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'introduction de classe engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs de produire rapidement des vidéos d'introduction de classe de qualité professionnelle en utilisant des outils intuitifs comme l'édition par glisser-déposer et des modèles personnalisables. Cela garantit un début captivant pour tout contenu éducatif sans compétences techniques étendues, faisant de lui un créateur de vidéos facile pour les enseignants.

Puis-je personnaliser les vidéos d'introduction éducatives pour correspondre au branding de mon école ou à des thèmes de leçon spécifiques avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables et de contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, des couleurs spécifiques et des animations de texte dynamiques. Cela garantit que votre introduction vidéo s'aligne parfaitement avec votre marque éducative ou les objectifs spécifiques de la leçon.

Comment la technologie AI de HeyGen améliore-t-elle la production de vidéos éducatives ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéo, générer des voix off naturelles et fournir des animations engageantes, simplifiant considérablement la production de vidéos éducatives de haute qualité. Cela rend la création de contenu captivant rapide et accessible pour les éducateurs et les élèves.

Quels types d'éléments créatifs puis-je inclure lors de la création d'une vidéo d'introduction avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez enrichir vos vidéos d'introduction en utilisant une vaste bibliothèque de médias, en incorporant des séquences et des images d'archives engageantes, en ajoutant de la musique de fond et en présentant des révélations de logo professionnelles. Ces éléments, combinés à diverses animations, aident à faire ressortir vos vidéos éducatives en tant que créateur d'introduction YouTube.

