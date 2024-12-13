Générateur d'Introduction de Classe pour des Leçons Vidéo Dynamiques

Concevez des introductions vidéo engageantes pour votre classe sans effort. Utilisez des Modèles et scènes personnalisables et un éditeur glisser-déposer pour créer rapidement des introductions soignées.

484/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une introduction dynamique de 15 secondes pour les YouTubers en herbe et les créateurs de contenu, démontrant la puissance d'un créateur d'introduction YouTube. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes, accompagné d'une musique de fond tendance provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Mettez en avant la facilité de transformer un script en une introduction soignée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant un début professionnel à toute chaîne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo sophistiquée de 20 secondes pour les professionnels d'affaires et les créateurs de cours en ligne, axée sur un créateur d'introduction vidéo premium. Le style visuel et audio doit être épuré, corporatif, avec une musique de fond calme et une voix autoritaire. Montrez la capacité d'intégrer des avatars AI professionnels pour une présentation soignée, rehaussant tout cours en ligne ou communication d'entreprise avec HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo amicale de 25 secondes ciblant les organisateurs communautaires et les associations à but non lucratif, illustrant comment un créateur d'introduction en ligne peut facilement créer des présentations de projet accueillantes. La vidéo doit avoir un style visuel léger et diversifié avec une musique de fond inspirante, utilisant la large gamme de Modèles de HeyGen. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen, démontrant comment le contenu s'adapte facilement à diverses plateformes, rendant le partage et la collaboration fluides.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur d'Introduction de Classe

Créez sans effort des introductions vidéo de classe engageantes et professionnelles qui captent l'attention et établissent le ton parfait pour votre contenu éducatif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi notre bibliothèque de modèles professionnels et de scènes conçus pour élever instantanément votre introduction de classe, fournissant une base soignée pour votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Incorporez votre message unique en utilisant notre fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'IA, transformant votre script en éléments visuels dynamiques et narration.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Audio
Améliorez votre introduction avec un audio captivant, soit en générant une voix off professionnelle avec notre capacité de génération de voix off, soit en intégrant de la musique de fond de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre introduction de classe et téléchargez-la au format MP4 de haute qualité, en utilisant le redimensionnement et les exportations des rapports d'aspect pour une intégration fluide dans vos vidéos ou présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Récit Éducatif Vif

.

Transformez des sujets complexes et des récits historiques en introductions vidéo dynamiques alimentées par l'IA qui captivent et éduquent efficacement les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une introduction YouTube captivante ?

HeyGen vous permet de concevoir des introductions YouTube engageantes avec facilité. Utilisez nos modèles personnalisables et ajoutez des animations dynamiques, des photos de stock et de la musique pour créer une expérience de créateur d'introduction vidéo professionnelle pour votre chaîne.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur d'introduction en ligne efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur d'introduction en ligne efficace grâce à son éditeur intuitif glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez personnaliser facilement les introductions avec votre marque, garantissant que chaque vidéo reflète votre style unique.

Puis-je ajouter des éléments créatifs uniques à mes introductions avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'enrichir vos introductions vidéo avec des éléments créatifs riches. Intégrez facilement des photos de stock de haute qualité, une musique captivante et diverses animations pour que votre introduction se démarque vraiment et capte l'attention des spectateurs.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'introductions ?

HeyGen simplifie la création d'introductions grâce à ses capacités de texte en vidéo alimentées par l'IA et ses outils efficaces. Générez rapidement des introductions dynamiques à partir d'un script et exportez-les en fichiers MP4 de haute qualité, rationalisant ainsi votre flux de production vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo