Créateur de Vidéos d'Instruction pour des Leçons Engagées
Renforcez votre enseignement avec des vidéos d'instruction professionnelles et engageantes créées facilement à l'aide de modèles personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'orientation professionnelle de 45 secondes destinée aux nouveaux enseignants rejoignant un district scolaire, offrant un aperçu accueillant des outils numériques essentiels. La vidéo devrait adopter un style visuel propre et corporatif avec un ton audio calme et rassurant, démontrant efficacement comment les "outils vidéo AI" peuvent simplifier la communication. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen et la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour une production soignée et efficace.
Développez un extrait promotionnel dynamique de 30 secondes pour un cours en ligne à venir sur la littératie numérique, ciblant les apprenants adultes potentiels sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel devrait être rapide et inspirant, avec une musique de fond moderne et mettant en avant les résultats d'apprentissage clés, positionnant le cours comme une solution de "créateur de vidéos éducatives" de premier plan. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une bibliothèque de médias/diversité de stock pour des visuels captivants.
Imaginez une vidéo "astuce rapide" accrocheuse de 15 secondes pour un public sur les réseaux sociaux, démontrant une astuce innovante pour les outils de création de vidéos d'instruction à distance. Le style visuel devrait être lumineux et optimiste, accompagné d'une voix amicale et énergique, rendant l'apprentissage accessible et amusant. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes sociales, et incorporez des avatars AI engageants pour délivrer l'astuce efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Portée Éducative et les Offres de Cours.
Créez et développez facilement du contenu vidéo éducatif, permettant aux enseignants d'atteindre plus d'étudiants à l'échelle mondiale et d'offrir des cours diversifiés.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos pédagogiques dynamiques qui captent l'attention des étudiants et améliorent la rétention des connaissances dans n'importe quel cadre de classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment les enseignants peuvent-ils utiliser HeyGen pour créer des vidéos d'instruction engageantes ?
Les puissants outils vidéo AI de HeyGen permettent aux enseignants de produire rapidement des "vidéos d'instruction en classe" professionnelles. Utilisez les "avatars AI" et les capacités de "texte en vidéo" pour transformer les plans de cours en contenu engageant, faisant de HeyGen un excellent "créateur de vidéos éducatives" pour les salles de classe modernes.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour concevoir des vidéos éducatives engageantes ?
HeyGen propose des "modèles personnalisables" étendus et des "contrôles de marque" robustes pour vous aider à "créer des expériences vidéo interactives" pour l'éducation. Vous pouvez concevoir sans effort tout, des "tours virtuels de campus" dynamiques aux "vidéos de collecte de fonds" captivantes avec une personnalisation de la marque, améliorant la "création vidéo" globale.
HeyGen est-il une interface conviviale pour les étudiants et les enseignants novices en création vidéo ?
Oui, HeyGen dispose d'une "interface conviviale pour les débutants" spécifiquement conçue pour les "étudiants" et les "enseignants" afin de simplifier la "création vidéo". Transformez facilement des scripts en vidéos complètes avec des "avatars AI" et la "génération de voix off" pour un "enregistrement de leçons" efficace et d'autres contenus éducatifs sans avoir besoin d'une expertise préalable en montage.
HeyGen peut-il aider à générer des vidéos pour divers besoins institutionnels au-delà des leçons ?
Absolument, HeyGen prend en charge une large gamme de besoins institutionnels, du développement de "vidéos de formation" informatives et de "newsletters vidéo" engageantes à des "vidéos marketing" dynamiques et du contenu optimisé pour les "médias sociaux". Ses capacités polyvalentes garantissent que votre message atteint efficacement votre public sur diverses plateformes.