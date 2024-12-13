Générateur de Vidéos d'Instruction en Classe : Créez des Leçons Captivantes
Donnez aux enseignants et aux étudiants les moyens de créer des leçons dynamiques. Utilisez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour créer instantanément du contenu éducatif captivant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction en classe concise de 30 secondes destinée aux étudiants, où un avatar AI amical, créé à l'aide de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen, fournit un récapitulatif rapide d'un concept scientifique complexe. L'audio doit utiliser la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une narration claire et moderne, accompagnée d'une esthétique visuelle épurée pour améliorer la compréhension.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les éducateurs, présentant une nouvelle technique d'apprentissage collaboratif. Cette création vidéo doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants et inclure des sous-titres précis pour l'accessibilité, présentée dans un style visuel propre, dynamique et bien rythmé avec une narration claire et autoritaire.
Concevez une brève vidéo de 20 secondes pour les enseignants afin de résumer les points clés d'une récente session de développement professionnel, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen. La vidéo doit être entièrement générée à partir d'un script concis en utilisant la fonctionnalité de création de texte-à-vidéo, avec un style visuel percutant et une narration précise pour transmettre l'information de manière efficace et professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours Éducatifs.
Créez des cours éducatifs complets pour atteindre un public étudiant mondial plus large.
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Classe.
Améliorez l'engagement des étudiants et améliorez la rétention de l'apprentissage dans les environnements éducatifs en utilisant des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives ?
HeyGen est un créateur de vidéos éducatives AI qui transforme le texte en vidéo, permettant aux éducateurs de générer facilement des visuels AI et des vidéos explicatives. Il simplifie le processus de création vidéo, permettant aux enseignants de se concentrer sur le contenu tandis que HeyGen s'occupe de la production visuelle.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos d'instruction en classe ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles conçus pour la génération de vidéos d'instruction en classe et les présentations. Ces modèles de vidéos personnalisables aident les éducateurs à créer rapidement des leçons et des vidéos de formation captivantes sans partir de zéro.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le contenu éducatif ?
HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser le contenu vidéo, y compris des Avatars AI et des voix AI réalistes. Les éducateurs peuvent adapter chaque aspect pour s'adapter à leur programme, garantissant que leurs vidéos éducatives sont uniques et alignées sur des objectifs d'apprentissage spécifiques.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos éducatives ?
HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives grâce à une création intuitive de texte-à-vidéo à partir d'un script. Son générateur de vidéos AI rationalise l'ensemble du flux de travail, aidant les éducateurs à générer rapidement et efficacement des visuels AI de haute qualité et du contenu pour leurs étudiants.