Créateur de Vidéos Éducatives Facile pour la Classe
Permettre aux enseignants de créer des vidéos éducatives engageantes avec des modèles et scènes professionnels, améliorant l'apprentissage des élèves.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les étudiants de l'enseignement supérieur, résumant les concepts clés d'une théorie scientifique complexe pour des "vidéos éducatives" dans le contexte des "systèmes de gestion de l'apprentissage". L'esthétique visuelle doit être professionnelle et épurée, avec du texte à l'écran et des "sous-titres/captions" accessibles, tous générés efficacement à partir d'un script fourni en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script".
Produisez une vidéo de 60 secondes pour les enseignants visant à stimuler "l'engagement des élèves" en illustrant le cycle de l'eau à travers un voyage animé. Utilisez des "avatars AI" dynamiques et colorés dans divers "modèles et scènes", enrichis de visuels captivants issus de la "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour créer une expérience d'apprentissage engageante et interactive.
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les éducateurs commercialisant leurs "cours en ligne", en mettant l'accent sur la commodité de ce "créateur de vidéos pour enseignants". Le style visuel doit être moderne et inspirant, optimisé pour diverses plateformes sociales en utilisant "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", et construit rapidement à partir de "modèles et scènes" préconçus pour mettre en avant les principaux avantages des cours.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Offre de Cours Éducatifs.
Les enseignants peuvent facilement produire plus de cours en ligne et de contenu éducatif, atteignant efficacement un public étudiant plus large à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement et l'Apprentissage des Élèves.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos éducatives dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des élèves et améliorent la rétention des connaissances en classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes sans montage complexe ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos éducatives qui favorisent l'engagement des élèves grâce à une interface conviviale. Vous pouvez exploiter nos divers modèles de vidéos et personnages animés, transformant votre script en contenu vidéo dynamique sans nécessiter de compétences techniques.
Quelles fonctionnalités AI offre HeyGen pour simplifier le processus de production de vidéos éducatives ?
HeyGen utilise un montage AI avancé pour accélérer considérablement votre flux de travail. Notre Créateur de Vidéos Éducatives Alimenté par AI vous permet de générer des vidéos à partir de texte, d'ajouter des voix AI réalistes, et d'inclure automatiquement des sous-titres AI, rendant la création de vidéos efficace et accessible.
Puis-je personnaliser les vidéos éducatives créées avec HeyGen pour différents systèmes de gestion de l'apprentissage ou plateformes ?
Absolument ! HeyGen fournit des outils robustes pour personnaliser votre vidéo, y compris des contrôles de branding pour correspondre à l'apparence de votre institution. Cela garantit que vos vidéos éducatives s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'apprentissage et les cours en ligne, prêtes à être partagées avec votre communauté scolaire.
Comment HeyGen facilite-t-il la production de présentations vidéo de haute qualité pour la classe par les enseignants ?
HeyGen est un créateur de vidéos intuitif pour les enseignants, simplifiant la création de présentations vidéo de haute qualité pour la classe. Avec des fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran et web, une riche bibliothèque de médias, et une interface glisser-déposer conviviale, les enseignants peuvent facilement produire du contenu professionnel.