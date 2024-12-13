Créateur de Vidéos de Communication en Classe : Engagez les Étudiants
Créez des vidéos éducatives dynamiques sans effort en utilisant des avatars AI pour améliorer la communication en classe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant comment les étudiants peuvent utiliser HeyGen comme plateforme de création vidéo pour leurs projets d'apprentissage par projet. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et collaboratif avec une musique de fond énergique et une voix off jeune, montrant des groupes d'étudiants intégrant facilement des avatars AI pour présenter des sujets complexes. L'objectif est d'inspirer les étudiants à utiliser cet outil AI pour une collaboration en classe plus créative et percutante.
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes destinée aux administrateurs scolaires et aux équipes marketing, illustrant comment ils peuvent rapidement produire des vidéos marketing scolaires captivantes. Le style visuel et audio doit être informatif et chaleureux, avec une narration rassurante. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes préconçus de HeyGen pour créer un contenu convaincant, transformant HeyGen en un créateur de vidéos éducatives inestimable pour les annonces scolaires ou les campagnes promotionnelles.
Produisez une vidéo ciblée de 50 secondes pour les étudiants et enseignants en apprentissage à distance, expliquant un concept académique difficile avec clarté. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et minimaliste, avec une musique de fond calme et une voix off précise. Montrez comment la génération de voix off de HeyGen garantit que même les sujets complexes sont facilement compris, soulignant son utilité pour une communication en classe efficace dans des environnements à distance.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez du Contenu Éducatif.
Produisez sans effort des cours complets et des modules d'apprentissage, élargissant la portée aux étudiants dans n'importe quelle classe ou environnement d'apprentissage à distance.
Améliorez l'Engagement des Étudiants.
Augmentez la participation des étudiants et la rétention des connaissances grâce à des leçons vidéo dynamiques alimentées par l'AI et une communication interactive en classe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les éducateurs et les écoles ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec son interface intuitive et ses puissants outils vidéo AI. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI et la synthèse vocale AI pour générer rapidement des vidéos de niveau professionnel, parfaites pour le contenu éducatif ou les vidéos marketing scolaires.
Quels types de vidéos éducatives puis-je créer avec HeyGen ?
Avec les divers modèles vidéo de HeyGen et l'édition par glisser-déposer, les éducateurs peuvent produire divers contenus engageants, y compris des vidéos explicatives, des résumés de leçons et des vidéos de communication en classe. Utilisez des explications sur tableau blanc ou des présentations animées pour captiver les étudiants et améliorer l'apprentissage.
HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et du texte-à-vidéo pour des supports d'apprentissage engageants ?
Oui, HeyGen excelle dans la génération de supports d'apprentissage dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Il suffit de fournir votre script, et l'écrivain de script AI de HeyGen et la synthèse vocale AI donneront vie à votre contenu éducatif avec des voix off professionnelles et des personnages personnalisables.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promotionnelles scolaires d'apparence professionnelle ?
HeyGen offre une plateforme complète de création vidéo pour concevoir des vidéos promotionnelles scolaires accrocheuses. Accédez à une riche bibliothèque de médias, personnalisez les modèles vidéo avec des contrôles de marque, et partagez des vidéos de haute qualité pour communiquer efficacement avec votre communauté scolaire.