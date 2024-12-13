Générateur de Vidéos de Matériel de Cours : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Transformez le matériel de cours en vidéos de formation engageantes instantanément avec notre générateur de vidéos AI, propulsé par une technologie de texte à vidéo fluide.

Créez une vidéo éducative animée de 45 secondes destinée aux étudiants universitaires, expliquant les bases de l'intrication quantique. Le style visuel doit être vibrant et illustratif, incorporant des animations fluides pour simplifier les concepts complexes, complété par une voix off engageante et enthousiaste générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, en faisant un outil de création de vidéos éducatives convaincant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes ciblant les employés d'entreprise, détaillant le nouveau système de rapport de dépenses de l'entreprise. Cette vidéo de formation doit présenter un avatar AI réaliste exposant les étapes clés, en maintenant une esthétique visuelle épurée avec une musique de fond discrète, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un style de présentation personnalisé mais évolutif.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide d'étude vidéo concis de 30 secondes pour les lycéens, résumant les causes de la Première Guerre mondiale. La présentation visuelle doit être rapide et axée sur les infographies, utilisant la capacité de HeyGen à fournir des sous-titres/captions clairs et synchronisés pour aider à la rétention et faciliter les styles d'apprentissage divers, et se monter rapidement à l'aide de modèles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 50 secondes pour les apprenants généraux démontrant comment effectuer des retouches photo de base à l'aide d'un logiciel populaire. Ce projet de création vidéo doit avoir un style visuel lumineux et étape par étape incorporant des enregistrements d'écran et des superpositions de texte, avec toute la narration automatiquement créée à partir d'un simple script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour rationaliser le processus de génération de contenu.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Matériel de Cours

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo engageantes. Créez rapidement des matériels de cours dynamiques avec des outils propulsés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre plan de cours ou vos notes dans l'éditeur de texte à vidéo. Notre plateforme convertira instantanément votre script en un storyboard vidéo, formant la base de vos vidéos éducatives animées.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre instructeur à l'écran. Ces avatars peuvent délivrer votre contenu avec des voix off naturelles, rendant vos vidéos de formation plus interactives et engageantes pour les étudiants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo en incorporant des médias pertinents de la bibliothèque intégrée, et personnalisez les voix off générées par l'AI. Cela garantit que votre vidéo de matériel de cours est visuellement riche et parfaitement rythmée.
4
Step 4
Générez et Affinez
Générez votre vidéo complète et passez en revue. Ajoutez facilement des sous-titres pour l'accessibilité ou apportez les ajustements finaux aux animations et aux scènes, garantissant un guide d'étude vidéo soigné prêt pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer des Concepts Complexes

.

Transformez des sujets abstraits ou historiques en vidéos éducatives animées et vivantes, rendant l'apprentissage immersif et mémorable.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de matériel de cours et de contenu de formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de vidéos pour les éducateurs et les formateurs. Il vous permet de produire des vidéos de matériel de cours engageantes et des vidéos de formation efficaces sans effort, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo.

Quels types d'outils AI HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen offre des outils AI robustes, y compris des avatars AI personnalisables et une conversion avancée de texte à vidéo, qui génèrent également des voix off au son naturel. Cela accélère considérablement le processus de transformation des scripts en guides d'étude vidéo professionnels ou en vidéos éducatives animées.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos éducatives et explicatives ?

Absolument. HeyGen propose une interface conviviale et une large gamme de modèles, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives idéal pour produire du contenu diversifié, des vidéos explicatives animées aux matériels de cours complets.

Puis-je m'assurer que mes vidéos HeyGen répondent aux normes de qualité professionnelle ?

Oui, HeyGen prend en charge les exportations en qualité 4K et génère automatiquement des sous-titres, garantissant que vos projets vidéo ont un aspect soigné et accessible. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos créations vidéo.

