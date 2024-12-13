Générateur de Vidéos de Formation en Ingénierie Civile : Créez des Cours Plus Rapidement

Transformez vos scripts d'ingénierie civile en vidéos de formation professionnelles sans effort grâce à la puissante conversion de texte en vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes démontrant la procédure correcte pour réaliser un test de compactage du sol, destinée aux travailleurs de chantier et aux chefs de projet, avec des visuels dynamiques étape par étape et une musique de fond entraînante. En tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, ce générateur de vidéos de formation garantira précision et efficacité dans la transmission des protocoles de sécurité et opérationnels critiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de pointe de 30 secondes présentant des solutions innovantes d'infrastructure de ville intelligente pour les ingénieurs civils expérimentés et les professionnels de l'industrie, avec une esthétique moderne et high-tech, des graphiques convaincants et une voix off sophistiquée. Cette vidéo de formation personnalisée devrait utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des concepts avancés d'une plateforme vidéo éducative de manière visuellement époustouflante et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'accueil et d'information de 50 secondes pour les ingénieurs civils nouvellement embauchés et le personnel de soutien, détaillant la culture d'entreprise et le flux de travail initial des projets avec des visuels clairs et adaptés au monde de l'entreprise et une narration amicale. Cette initiative de création de contenu e-learning bénéficiera de la génération de voix off de HeyGen pour maintenir un ton cohérent et professionnel dans tous les matériaux d'introduction, facilitant une transition en douceur pour les nouveaux membres de l'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Ingénierie Civile

Générez rapidement et facilement des vidéos de formation en ingénierie civile professionnelles et personnalisées avec AI, en utilisant des avatars réalistes et un contenu engageant pour un e-learning efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation en ingénierie civile. Utilisez la fonction de conversion de texte en vidéo pour transformer automatiquement votre script en une vidéo dynamique, assurant une narration claire et cohérente.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour animer votre vidéo de formation. Ces présentateurs réalistes engageront votre audience, rendant les concepts complexes d'ingénierie civile plus faciles à comprendre.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et enregistrements d'écran pertinents pour les projets d'ingénierie civile. Affinez l'audio avec une génération de voix off avancée, permettant une narration naturelle dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu Éducatif
Finalisez vos vidéos de formation personnalisées et exportez-les dans le format souhaité. Pour une intégration transparente dans les plateformes d'e-learning, vous pouvez exporter votre contenu sous forme de package SCORM, prêt pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Techniques Complexes

Décomposez les concepts complexes d'ingénierie civile en vidéos AI facilement compréhensibles et visuellement attrayantes, améliorant la compréhension pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation personnalisées ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation hautement engageantes et personnalisées en utilisant une variété de modèles vidéo et d'avatars AI. Vous pouvez facilement adapter le contenu à vos besoins spécifiques de création de contenu e-learning, rendant chaque formation unique et efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la formation ?

HeyGen se distingue comme un puissant créateur de vidéos AI en transformant des scripts en vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI réalistes. Ses fonctionnalités avancées de conversion de texte en vidéo et de génération de voix off simplifient la création de contenu éducatif captivant rapidement.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'intégration pour des équipes diversifiées ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de formation idéal pour créer facilement des vidéos d'intégration percutantes. Ses capacités AI multilingues garantissent que votre message résonne avec une main-d'œuvre mondiale, améliorant l'expérience d'apprentissage pour tous.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes pour l'e-learning ?

HeyGen simplifie la création de contenu e-learning en générant des vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo. Ces vidéos produites professionnellement peuvent ensuite être intégrées de manière transparente dans diverses solutions de plateformes vidéo éducatives ou des packages SCORM.

