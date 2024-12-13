Générateur de Vidéos de Service Civique : Créez des Messages d'Intérêt Public Impactants

Créez rapidement des campagnes de sensibilisation civique engageantes et des vidéos explicatives en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative convaincante de 45 secondes "Créateur de Vidéos de Participation Civique" destinée aux lycéens et aux nouveaux électeurs, expliquant l'importance cruciale des élections locales. Cette vidéo doit comporter des éléments animés, un style visuel clair et informatif, et une voix professionnelle et calme délivrée par les avatars AI de HeyGen pour transmettre autorité et clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les leaders communautaires, en utilisant les capacités du "générateur de vidéos de service civique" de HeyGen, pour promouvoir un projet de développement communautaire local. La vidéo doit adopter un style visuel et audio professionnel et direct, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une communication rapide et percutante qui persuade l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inclusive de 90 secondes, fonctionnant comme un "Agent Vidéo AI", pour atteindre des populations urbaines diverses, y compris les non-anglophones, afin de sensibiliser aux services de santé publique locaux disponibles. Employez un style visuel empathique et inclusif avec une représentation diversifiée à l'écran et un récit clair, renforcé par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Service Civique

Générez rapidement et efficacement des messages d'intérêt public et des vidéos d'engagement civique avec notre outil alimenté par AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre projet en collant votre script directement dans notre **Créateur de Vidéos de Participation Civique**, qui transforme instantanément votre texte en scènes visuelles.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** engageants pour présenter votre message, ajoutant un visage professionnel et accessible à vos vidéos de service civique.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Voix Off
Personnalisez votre vidéo avec des **contrôles de Branding** en ajoutant le logo de votre organisation et des schémas de couleurs spécifiques, et générez facilement une voix off professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour l'Accès Public
Finalisez votre contenu et exportez-le facilement en tant que **vidéos d'accès public**, optimisées pour diverses plateformes et prêtes à informer et engager votre communauté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création Rapide de Messages d'Intérêt Public (MIP)

Générez rapidement des Messages d'Intérêt Public percutants pour communiquer efficacement des messages communautaires urgents.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos de service civique ?

HeyGen permet aux utilisateurs de devenir facilement un générateur de vidéos de service civique. Notre plateforme vous permet de créer des Vidéos d'Engagement Civique et des Messages d'Intérêt Public convaincants en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo robustes, transformant les scripts en contenu visuel percutant.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer des messages d'intérêt public ?

HeyGen utilise des capacités AI avancées pour simplifier la création de Messages d'Intérêt Public. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI et une génération de voix off réaliste à partir de texte, ainsi que des sous-titres/captions automatiques, pour produire efficacement un contenu de sensibilisation publique professionnel et accessible.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'accès public engageantes pour les campagnes de sensibilisation communautaire ?

Oui, HeyGen est un Créateur de Vidéos de Participation Civique idéal pour produire des vidéos d'accès public engageantes et des Campagnes de Sensibilisation Communautaire. Avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer et nos modèles vidéo étendus, vous pouvez rapidement développer du contenu vidéo éducatif qui résonne avec votre audience.

HeyGen fournit-il des outils pour une image de marque cohérente dans les vidéos gouvernementales ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de Branding complets pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos gouvernementales. Vous pouvez facilement appliquer le logo de votre organisation, des couleurs spécifiques et des polices pour maintenir une identité de marque professionnelle et reconnaissable dans chaque vidéo que vous produisez.

