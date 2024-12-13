Créateur de Vidéos d'Engagement Civique : Engagez Votre Communauté Maintenant

Créez des annonces de service public puissantes et du contenu de plaidoyer avec des avatars AI réalistes qui résonnent avec votre communauté.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation communautaire convaincante de 45 secondes ciblant les responsables gouvernementaux locaux, les bénévoles potentiels et les leaders communautaires, visant à galvaniser le soutien pour une nouvelle initiative de parc de quartier ; la vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais inspirant, incorporant des séquences réelles et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration confiante, conçue pour créer efficacement des vidéos d'engagement civique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de campagne de sensibilisation publique informative de 60 secondes avec les sous-titres/captions de HeyGen pour les résidents cherchant à comprendre les ordonnances locales complexes, en assurant une présentation visuelle éducative et claire utilisant des graphiques ou animations simples, accompagnée d'une narration facile à comprendre pour stimuler la participation civique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 20 secondes pour la défense des causes sociales, inspirant les jeunes adultes et les étudiants à rejoindre les efforts de bénévolat local, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel rapide et inspirant avec des coupes rapides et une bande sonore moderne, conçue pour créer des vidéos d'engagement civique engageantes qui résonnent avec un public jeune.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Engagement Civique

Transformez vos messages communautaires en vidéos percutantes sans effort avec notre créateur de vidéos d'engagement civique alimenté par l'AI. Créez un contenu convaincant en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre message d'engagement civique dans l'éditeur, en utilisant notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer instantanément vos mots en contenu engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message, ajoutant une touche humaine et une présence engageante à vos vidéos de participation civique.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Branding
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant des contrôles de branding avancés pour maintenir la cohérence et renforcer vos campagnes de sensibilisation publique.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez vos vidéos d'engagement civique finales et de haute qualité en utilisant des options d'exportation flexibles, parfaitement optimisées pour le partage sur diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces de Service Public Efficaces

Produisez des annonces de service public professionnelles et accrocheuses sans effort, garantissant que les messages civiques critiques atteignent les audiences cibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'engagement civique alimenté par l'AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'engagement civique avancé alimenté par l'AI qui transforme le texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant des avatars AI réalistes. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'engagement civique professionnelles et des annonces de service public avec une efficacité inégalée.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos d'engagement civique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'engagement civique avec des fonctionnalités telles que la génération automatique de voix off, des sous-titres/captions précis, et une sélection diversifiée de modèles vidéo préconçus. Ces outils accélèrent la production de campagnes de sensibilisation publique percutantes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos civiques engageantes pour des campagnes de sensibilisation communautaire ?

Oui, HeyGen est conçu pour aider à créer des vidéos civiques à fort engagement pour des campagnes de sensibilisation communautaire. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables, une riche bibliothèque multimédia, et des contrôles de marque puissants pour produire un contenu convaincant qui résonne avec votre audience.

Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation pour le plaidoyer des causes sociales ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer vos logos et schémas de couleurs spécifiques de manière transparente dans vos vidéos. Cela garantit que tout votre contenu de plaidoyer pour les causes sociales maintient une identité cohérente et professionnelle, renforçant efficacement votre message.

