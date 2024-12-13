Générateur de vidéos explicatives pour les services publics

Transformez instantanément des informations complexes de la ville en vidéos claires et engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 1,5 minute pour le nouveau personnel municipal, détaillant les protocoles de saisie de données appropriés pour le nouveau système de dossiers de la ville. Le style visuel et audio doit être professionnel et facile à suivre, avec des superpositions de texte à l'écran et une voix off calme et autoritaire. L'utilisation des "avatars AI" de HeyGen fournira un instructeur virtuel cohérent et engageant pour cette vidéo de "formation" cruciale.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une annonce de communication publique de 45 secondes conçue pour tous les résidents de la ville, les informant des changements à venir dans les horaires de collecte des déchets. Le style visuel doit être lumineux et positif, avec des graphiques facilement compréhensibles, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off amicale. Ce projet important de "générateur de vidéos AI" peut bénéficier considérablement des capacités de "génération de voix off" de HeyGen pour assurer un message clair et cohérent.
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide complet de 2 minutes pour les résidents sur la navigation dans le nouveau système de paiement en ligne des taxes foncières de la ville. Le style visuel doit être clair et instructif, utilisant des enregistrements d'écran et des animations de surlignage, avec une voix off neutre et claire. Cette "vidéo explicative" peut atteindre un public plus large efficacement en incorporant les "sous-titres/légendes" de HeyGen pour l'accessibilité, directement à partir d'un script détaillé "texte en vidéo".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos explicatives pour les services de la ville

Transformez sans effort vos descriptions de services de la ville en vidéos explicatives engageantes avec des outils alimentés par l'AI, assurant une communication publique claire et une meilleure compréhension des résidents.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par saisir votre texte ou script pour générer instantanément un brouillon vidéo initial pour votre vidéo explicative des services publics en utilisant nos capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes et de modèles professionnels pour donner vie à votre message de service de la ville avec des visuels captivants.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et des sous-titres
Générez des voix off au son naturel et des sous-titres/légendes complets pour garantir que votre message est accessible et clairement compris par tous les résidents.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo explicative avec des contrôles de marque personnalisés et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'efficacité de la formation

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent l'engagement des citoyens et la rétention du personnel pour comprendre les services et réglementations complexes de la ville.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI pour les services publics ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives engageantes pour les services publics en convertissant votre texte en vidéo avec des avatars AI réalistes. Notre plateforme permet une production de contenu rapide, rendant l'information complexe accessible et visuellement attrayante pour votre public.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des avatars AI et des voix off naturelles ?

HeyGen propose des avatars AI avancés capables de transmettre une large gamme d'émotions et de synchroniser parfaitement les lèvres avec votre script. Nous offrons également une technologie sophistiquée de génération de voix off, supportant des voix et des langues diverses pour garantir un audio de haute qualité et au son naturel pour vos projets de générateur de vidéos AI.

HeyGen propose-t-il la génération de vidéos multilingues avec sous-titres intégrés ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial. Notre plateforme génère automatiquement des sous-titres/légendes précis, garantissant que votre contenu est accessible et compris à travers divers contextes linguistiques.

Comment puis-je tirer parti de HeyGen pour un flux de travail de génération de vidéos de bout en bout, du script au résultat final ?

La capacité de génération de vidéos de bout en bout de HeyGen transforme votre script directement en une vidéo soignée. De la conversion initiale de texte en vidéo et la sélection d'avatars AI à la génération de voix off et l'exportation finale, HeyGen fournit tous les outils nécessaires pour un cycle de production complet.

