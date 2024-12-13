Générateur de Vidéos d'Information Citoyenne : Simplifiez l'Engagement Public
Transformez des informations complexes en vidéos explicatives claires pour l'éducation publique en utilisant de puissantes capacités de Texte-en-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux membres de la communauté, en particulier les nouveaux résidents, détaillant le processus pour obtenir un permis d'entreprise local. Le style visuel doit être engageant et moderne, incorporant des graphiques de style animé, accompagné d'une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de Texte-en-vidéo à partir de script, fonctionnant comme un générateur efficace de vidéos d'information citoyenne.
Une vidéo éducative publique de 60 secondes est nécessaire pour une communauté diversifiée, y compris les personnes malentendantes, annonçant une nouvelle initiative de santé publique du gouvernement. La vidéo nécessite un style visuel et audio professionnel, autoritaire mais accessible, avec un branding cohérent, assurant une accessibilité totale avec des sous-titres clairement affichés tout au long, incarnant les meilleures pratiques pour un créateur de vidéos gouvernementales.
Pour engager un public plus jeune et promouvoir une prochaine foire communautaire, produisez un contenu dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux. La vidéo doit présenter un style visuel entraînant et rapide avec des coupes rapides et une musique de fond accrocheuse, en utilisant les Modèles & scènes préconçus de HeyGen pour une création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez les Initiatives d'Éducation Publique.
Développez et distribuez du contenu éducatif public complet, atteignant un public plus large avec des informations vitales efficacement.
Créez des Annonces Publiques Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos et des clips percutants pour les réseaux sociaux afin de diffuser des informations citoyennes et des annonces de service public en temps opportun.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo engageant ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI et moteur créatif, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos captivantes avec facilité. Exploitez nos divers modèles et avatars AI pour donner vie à vos idées rapidement à partir d'un simple script.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'annonces de service public ?
Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos gouvernementales idéal pour les annonces de service public et l'éducation publique. Utilisez les contrôles de branding et la génération de voix off de haute qualité pour garantir que votre message soit clair, cohérent et percutant pour les vidéos d'information citoyenne.
Quel est le processus de HeyGen pour transformer le texte en vidéo ?
HeyGen offre un processus de Génération Vidéo de bout en bout, convertissant votre script directement en contenu vidéo soigné en utilisant nos capacités de Texte-en-vidéo. Vous pouvez facilement ajouter des avatars AI et générer des voix off de haute qualité, ainsi que des sous-titres automatiques.
HeyGen permet-il une sortie vidéo et un branding flexibles ?
Oui, HeyGen permet un contrôle total du branding, des logos aux couleurs, assurant un message cohérent à travers tout votre contenu. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect aide également à optimiser vos vidéos pour diverses plateformes de contenu sur les réseaux sociaux.