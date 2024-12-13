Créateur de Vidéos de Guidance Citoyenne : Créez des Vidéos de Service Public Engagantes
Créez facilement des annonces de service public et des vidéos explicatives captivantes avec des avatars AI engageants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez produire une vidéo explicative de 60 secondes spécifiquement pour les citoyens ayant besoin de comprendre un nouveau service municipal en ligne. Cette vidéo nécessite un style visuel animé et épuré avec une bande sonore entraînante, et mettra en avant un avatar AI utile pour guider les spectateurs tout au long du processus, rendu possible par la capacité avancée des avatars AI de HeyGen, servant de créateur de vidéos de guidance citoyenne efficace.
Nous avons besoin d'une vidéo d'information publique de 30 secondes conçue pour le grand public, axée sur une nouvelle initiative de recyclage de la ville. Le style visuel et audio doit être lumineux et positif, utilisant des séquences de la bibliothèque de médias, et les sous-titres automatiques de HeyGen doivent être utilisés pour garantir que le message soit accessible à tous, en faisant une pièce d'information publique efficace.
Concevez une vidéo sociale vibrante de 20 secondes destinée aux jeunes adultes, promouvant une campagne de nettoyage de parc local. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides et une musique de fond entraînante, en utilisant la fonctionnalité puissante de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour garantir qu'elle soit parfaite sur toutes les plateformes de médias sociaux, augmentant ainsi l'engagement citoyen avec les vidéos sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos d'Éducation Publique Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos informatives pour guider les citoyens sur les services publics, les politiques et les initiatives communautaires, améliorant la compréhension et la conformité.
Générez des Clips de Guidance pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos partageables pour les plateformes de réseaux sociaux afin de diffuser des annonces de service public urgentes et d'engager un public citoyen plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de guidance citoyenne engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de guidance citoyenne de haute qualité grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Il suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar AI, et de laisser HeyGen transformer votre texte en une vidéo professionnelle sans effort, rationalisant ainsi tout le processus créatif.
Puis-je assurer la cohérence de la marque dans les annonces de service public créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre organisation dans toutes vos annonces de service public. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir une identité visuelle cohérente et professionnelle dans toutes vos vidéos d'information publique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos explicatives accessibles et percutantes ?
HeyGen améliore les vidéos explicatives avec des fonctionnalités robustes telles que la génération de voix off réaliste et les sous-titres automatiques, garantissant une large accessibilité. Associé à des avatars AI expressifs et des exports flexibles de ratios d'aspect, HeyGen vous aide à créer des vidéos percutantes qui engagent efficacement les citoyens.
À quelle vitesse les agences gouvernementales peuvent-elles produire des vidéos d'information publique en utilisant HeyGen ?
HeyGen accélère considérablement la création de vidéos d'information publique pour les agences gouvernementales grâce à ses capacités efficaces de texte-à-vidéo. Générez rapidement du contenu captivant, du script initial à la vidéo finale, permettant une communication rapide pour l'engagement citoyen sans lourdeurs de production.