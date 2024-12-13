Créateur de Vidéos Publicitaires Cinématographiques : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement

Augmentez votre production créative de vidéos publicitaires cinématographiques avec des avatars AI, générant un contenu percutant plus rapidement que jamais.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire AI dynamique de 45 secondes expliquant les avantages d'un service d'abonnement, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant des solutions de productivité. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et énergique avec des graphismes en mouvement nets et des transitions rapides, le tout sur une musique pop d'entreprise motivante et entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort le contenu marketing en récits visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité de 60 secondes au style UGC réchauffant le cœur pour promouvoir une marque de mode durable, spécifiquement pour les millennials et la génération Z soucieux de l'environnement. L'esthétique visuelle doit être authentique et chaleureuse, utilisant un éclairage naturel et des scénarios de vie réelle diversifiés, complétés par une musique folk acoustique douce. Améliorez le récit en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des témoignages authentiques de clients satisfaits.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle captivante de 15 secondes pour un événement de vente flash, ciblant les acheteurs impulsifs sur les réseaux sociaux à la recherche de bonnes affaires. Le style visuel et audio doit être rapide, vibrant et accrocheur, avec une typographie audacieuse, des transitions énergiques et une musique pop moderne excitante. Accélérez le processus de création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une publicité professionnelle et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Cinématographiques

Transformez vos concepts publicitaires en vidéos époustouflantes et de haute qualité grâce à notre plateforme alimentée par l'AI, conçue pour apporter une touche cinématographique à vos campagnes sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir directement votre script publicitaire ou utilisez l'écriture de script AI pour générer un contenu captivant. Notre plateforme prend en charge la conversion de texte en vidéo, posant les bases de votre projet de créateur de vidéos publicitaires cinématographiques.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou produit. Personnalisez les scènes et les arrière-plans en utilisant nos modèles ou téléchargez vos propres médias, garantissant à votre vidéo un aspect cinématographique professionnel et engageant.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel et du Branding
Améliorez votre publicité avec une génération de voix off de haute qualité, en choisissant parmi diverses voix AI pour correspondre à votre ton souhaité. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour maintenir la cohérence et l'impact.
4
Step 4
Exportez Votre Publicité de Haute Qualité
Générez votre vidéo cinématographique finale en utilisant nos options d'exportation robustes. Redimensionnez facilement votre publicité pour divers ratios d'aspect et téléchargez vos vidéos de haute qualité, prêtes à être déployées immédiatement sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités Histoires de Clients Convaincantes

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo puissantes et engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos publicitaires cinématographiques ?

HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI qui vous permet de produire efficacement des vidéos publicitaires cinématographiques de haute qualité. Profitez de la personnalisation alimentée par l'AI, de modèles époustouflants et d'avatars AI réalistes pour créer des histoires visuelles captivantes qui attirent l'attention.

HeyGen peut-il aider à augmenter la production créative pour les vidéos publicitaires ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à augmenter la production créative pour les vidéos publicitaires. Générez facilement plusieurs variantes de vidéos publicitaires avec différentes voix AI et avatars AI à partir d'un seul script, économisant ainsi du temps et des ressources.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen intègre des capacités AI avancées comme des avatars AI réalistes et des voix AI diversifiées pour transformer le texte en vidéos engageantes. Cette personnalisation alimentée par l'AI simplifie l'ensemble du flux de production vidéo.

Quels types de vidéos marketing peuvent être créés à l'aide des modèles de HeyGen ?

HeyGen propose une variété de modèles pour créer un contenu vidéo diversifié, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques et des publicités UGC efficaces. Ces modèles simplifient la création de vidéos publicitaires professionnelles pour divers objectifs.

