Créateur de Vidéos Publicitaires Cinématographiques : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement
Augmentez votre production créative de vidéos publicitaires cinématographiques avec des avatars AI, générant un contenu percutant plus rapidement que jamais.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire AI dynamique de 45 secondes expliquant les avantages d'un service d'abonnement, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant des solutions de productivité. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et énergique avec des graphismes en mouvement nets et des transitions rapides, le tout sur une musique pop d'entreprise motivante et entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort le contenu marketing en récits visuels captivants.
Produisez une publicité de 60 secondes au style UGC réchauffant le cœur pour promouvoir une marque de mode durable, spécifiquement pour les millennials et la génération Z soucieux de l'environnement. L'esthétique visuelle doit être authentique et chaleureuse, utilisant un éclairage naturel et des scénarios de vie réelle diversifiés, complétés par une musique folk acoustique douce. Améliorez le récit en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des témoignages authentiques de clients satisfaits.
Concevez une vidéo promotionnelle captivante de 15 secondes pour un événement de vente flash, ciblant les acheteurs impulsifs sur les réseaux sociaux à la recherche de bonnes affaires. Le style visuel et audio doit être rapide, vibrant et accrocheur, avec une typographie audacieuse, des transitions énergiques et une musique pop moderne excitante. Accélérez le processus de création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une publicité professionnelle et percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de haute qualité et engageantes en utilisant l'AI, augmentant considérablement la performance des campagnes.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips publicitaires, augmentant l'engagement et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos publicitaires cinématographiques ?
HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI qui vous permet de produire efficacement des vidéos publicitaires cinématographiques de haute qualité. Profitez de la personnalisation alimentée par l'AI, de modèles époustouflants et d'avatars AI réalistes pour créer des histoires visuelles captivantes qui attirent l'attention.
HeyGen peut-il aider à augmenter la production créative pour les vidéos publicitaires ?
Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à augmenter la production créative pour les vidéos publicitaires. Générez facilement plusieurs variantes de vidéos publicitaires avec différentes voix AI et avatars AI à partir d'un seul script, économisant ainsi du temps et des ressources.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen intègre des capacités AI avancées comme des avatars AI réalistes et des voix AI diversifiées pour transformer le texte en vidéos engageantes. Cette personnalisation alimentée par l'AI simplifie l'ensemble du flux de production vidéo.
Quels types de vidéos marketing peuvent être créés à l'aide des modèles de HeyGen ?
HeyGen propose une variété de modèles pour créer un contenu vidéo diversifié, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques et des publicités UGC efficaces. Ces modèles simplifient la création de vidéos publicitaires professionnelles pour divers objectifs.