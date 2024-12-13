Créateur de Vidéos Publicitaires de Noël : Créez des Campagnes Festives Rapidement

Concevez rapidement des publicités de fête personnalisées pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles et scènes époustouflants, sans besoin de compétences avancées en montage.

689/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire de Noël dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux marques de commerce électronique cherchant à augmenter leurs ventes pendant la saison des fêtes. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des prises de vue de produits vibrantes et des transitions fluides, accompagnées d'une voix off énergique et professionnelle. Cette "vidéo publicitaire" doit mettre en avant un produit ou un service, en soulignant son attrait festif, et peut être produite efficacement en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer un message convaincant sans besoin de talent à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une animation de Noël fantaisiste de 15 secondes conçue pour les particuliers et les influenceurs des réseaux sociaux qui souhaitent envoyer un message joyeux et rapide. L'esthétique visuelle doit être ludique et colorée, avec des personnages festifs de style cartoon et des effets scintillants, accompagnée d'une petite musique entraînante et légère. Cette vidéo de fête courte et amusante peut être rapidement générée en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, permettant aux utilisateurs de simplement taper leur message et de le transformer en une carte animée engageante.
Exemple de Prompt 3
Un aperçu convaincant de 60 secondes du "Créateur de Vidéos de Noël AI" est nécessaire, ciblant les créateurs de contenu et les professionnels occupés qui privilégient la production efficace de vidéos de haute qualité pour les fêtes. Visuellement, il doit présenter une esthétique soignée et professionnelle, intégrant des graphismes festifs élégants avec des scènes de vacances authentiques du monde réel, le tout souligné par une partition orchestrale entraînante. Cette vidéo de fête percutante doit mettre en avant la capacité de "Sous-titres/légendes" de HeyGen, démontrant comment elle assure une accessibilité large et un engagement accru du public pour le message festif d'une marque ou une réflexion personnelle de fin d'année sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires de Noël

Créez facilement des vidéos publicitaires de Noël professionnelles et des vœux de fête pour engager votre audience avec notre plateforme vidéo AI intuitive.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle festif
Parcourez notre collection de modèles de vidéos de Noël conçus par des professionnels ou choisissez de commencer avec une scène vierge pour votre campagne de fête en utilisant notre fonctionnalité "Modèles & scènes".
2
Step 2
Téléchargez votre contenu
Incorporez vos propres photos et vidéos ou utilisez notre vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour personnaliser votre vidéo publicitaire de Noël.
3
Step 3
Appliquez des voix off
Élevez votre message en appliquant la "Génération de voix off" pour créer une narration professionnelle pour votre production avec le Créateur de Vidéos de Noël AI.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo publicitaire avec des réglages précis de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", puis partagez-la sans effort sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cartes Vidéo de Noël & Messages Personnalisés

.

Concevez des vidéos de Noël et des cartes de fête personnalisées qui inspirent et élèvent, parfaites pour partager des vœux de saison sincères.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le Créateur de Vidéos de Noël AI de HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de fête ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de fête engageantes avec son Créateur de Vidéos de Noël AI intuitif. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers modèles, et de laisser HeyGen générer des vidéos de Noël professionnelles en quelques minutes, rendant le processus incroyablement facile à utiliser.

Puis-je créer des vidéos de Noël et des cartes de fête vraiment personnalisées avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de créer des vidéos de Noël uniques et personnalisées ainsi que des cartes vidéo de Noël époustouflantes. Vous pouvez télécharger vos propres photos, personnaliser les modèles, et même utiliser des avatars AI et des voix off pour ajouter une touche personnelle qui se démarque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéos publicitaires de Noël idéal pour les entreprises ?

HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos publicitaires de Noël, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos publicitaires de haute qualité. Profitez de fonctionnalités telles que les contrôles de marque, les avatars AI, et les ratios d'aspect multi-plateformes pour créer des campagnes percutantes pour les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il une variété de modèles de vidéos de Noël et d'outils de montage ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos de Noël professionnels et d'outils de montage robustes, y compris un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez facilement ajouter des animations de Joyeux Noël, des voix off, et des sous-titres pour créer des vidéos de fête soignées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo