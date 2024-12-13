Créez un témoignage vidéo de 30 secondes destiné aux nouveaux patients potentiels, montrant de véritables expériences positives avec les soins chiropratiques. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec de vrais sourires et un éclairage naturel, complété par un style audio sincère et confiant. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour intégrer sans effort des citations ou des sous-titres clés, en soulignant le soulagement et l'amélioration de la qualité de vie que les patients ont atteints.

Générer une vidéo