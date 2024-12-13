Générateur de Vidéos de Formation Chinois Créez un Contenu Impactant

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles en chinois. Notre générateur de vidéos AI utilise des avatars AI pour offrir rapidement un contenu e-Learning engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux équipes techniques et aux développeurs apprenant des mises à jour logicielles internes complexes. Le style visuel et audio doit être clair, explicatif, incorporant des graphiques animés pour illustrer les flux de code, et utilisant un générateur de vidéos AI. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen combinée avec des sous-titres/captions automatiques peut garantir clarté et accessibilité pour des matériaux de formation interne sophistiqués.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing mondiales présentant un nouveau produit, en mettant l'accent sur la création de vidéos sans couture à travers différentes régions. Le style visuel doit être international et vibrant, avec un audio démontrant un support multilingue à travers des voix off distinctes. Cette vidéo mettrait en avant les divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off puissante pour adapter facilement le contenu à divers publics linguistiques.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle technique complète de 2 minutes destinée aux développeurs de plateformes SaaS intégrant de nouvelles fonctionnalités, en se concentrant sur une API conviviale pour les développeurs. Le style visuel et audio doit être hautement informatif, présentant des extraits de code directs et des diagrammes techniques, narré par un avatar AI précis. Cette vidéo illustrera comment des vidéos de formation sophistiquées peuvent être rapidement assemblées en utilisant les avatars AI de HeyGen et sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une documentation technique cohérente.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Chinois

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et professionnelles en chinois avec notre plateforme alimentée par AI, simplifiant votre processus de production du script à l'écran.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez votre propre personnage personnalisé pour représenter votre marque dans votre vidéo de formation.
2
Step 2
Entrez Votre Script en Chinois
Collez votre contenu de formation dans l'éditeur. Notre capacité avancée de génération de voix off créera des voix off en chinois au son naturel pour votre vidéo avec la technologie de texte à parole.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels & Branding
Élevez vos vidéos de formation en ajoutant des visuels engageants de notre vaste bibliothèque de médias et en appliquant le logo et les schémas de couleurs de votre marque à l'aide de nos contrôles de branding (logo, couleurs).
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Produisez instantanément un contenu de formation de haute qualité en utilisant l'éditeur vidéo AI facile. Exportez votre vidéo finie dans divers formats, prête pour toute plateforme via le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu Motivant Engagé

Produisez un contenu motivant convaincant pour les communications internes et la formation aux compétences douces pour inspirer et élever votre équipe efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de formation en plusieurs langues ?

HeyGen offre un support vidéo multilingue robuste, vous permettant de générer des vidéos de formation avec des avatars AI parlant diverses langues. Cette capacité garantit que votre contenu éducatif atteint efficacement un public mondial grâce à une conversion texte-parole fluide.

Les développeurs peuvent-ils intégrer les capacités de génération de vidéos AI de HeyGen dans leurs propres plateformes ?

Oui, HeyGen fournit une API conviviale pour les développeurs conçue pour une intégration transparente, permettant aux entreprises d'incorporer directement des fonctionnalités avancées de générateur de vidéos AI dans leurs systèmes existants. Cela permet des flux de travail de création vidéo personnalisés et une production de contenu automatisée.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour des avatars AI et des voix réalistes ?

HeyGen utilise une technologie avancée d'avatars AI combinée à un clonage vocal AI sophistiqué pour créer des présentateurs hautement réalistes. Notre plateforme assure une synchronisation labiale naturelle et des capacités de texte-parole de haute qualité, offrant des performances convaincantes et crédibles pour vos vidéos.

L'éditeur vidéo AI de HeyGen est-il convivial pour des tâches de création vidéo complexes ?

HeyGen propose un éditeur vidéo AI facile conçu pour une utilisation intuitive, même pour des projets de création vidéo complexes. Notre plateforme simplifie le processus de concrétisation de votre vision créative, permettant une production efficace de contenu de qualité professionnelle.

