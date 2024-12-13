Créateur de Vidéos Éducatives : Créez des Leçons de Chinois Engagantes

Générez facilement des vidéos d'apprentissage du chinois engageantes en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement des étudiants.

476/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux adultes apprenant le chinois des affaires, en se concentrant sur les phrases courantes pour un scénario de négociation. Le style visuel doit être épuré, moderne et professionnel, complété par une voix off confiante et articulée. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu et assurez une communication cristalline avec des sous-titres générés automatiquement pour améliorer la compréhension des apprenants.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes pour les instructeurs d'écoles de langues, montrant à quel point il est facile de créer des supports d'apprentissage du chinois supplémentaires. Employez un style de graphisme animé dynamique, engageant et coloré avec une voix off motivante. Ce créateur de vidéos éducatives est simplifié grâce à l'utilisation des divers Modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création de contenu sans effort.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de grammaire complète de 90 secondes pour les étudiants internationaux se préparant aux examens HSK, détaillant l'utilisation des phrases '把' (bǎ). Les visuels doivent être clairs, pédagogiques et structurés, accompagnés d'une voix AI calme et pédagogique, garantissant que le contenu est facilement assimilable par divers publics d'apprentissage. Cette création vidéo AI peut être produite efficacement en utilisant la fonctionnalité avancée de génération de voix off de HeyGen pour une narration authentique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour l'Apprentissage du Chinois

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes pour l'apprentissage du chinois avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'engagement des étudiants et simplifiant la production de contenu.

1
Step 1
Collez Votre Script Éducatif
Commencez par coller votre texte ou script d'apprentissage du chinois directement dans la plateforme. Notre capacité de texte-à-vidéo prépare instantanément votre contenu pour la transformation.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar de Professeur Professionnel
Choisissez parmi une gamme d'avatars de professeurs professionnels pour représenter votre leçon. Ces avatars AI ajoutent une touche humaine, rendant vos vidéos éducatives plus accessibles.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et des Sous-titres
Générez automatiquement des voix off AI au son naturel en chinois pour votre script. Assurez la clarté et la compréhension pour les étudiants en ajoutant des sous-titres précis en chinois.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Apprentissage
Finalisez votre vidéo avec des modifications rapides puis exportez votre contenu éducatif de haute qualité. Notre génération rapide de vidéos garantit que vos leçons sont prêtes à être partagées en quelques minutes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir Efficacement les Programmes d'Apprentissage du Chinois

.

Créez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour promouvoir de nouveaux cours et attirer plus d'étudiants vers votre plateforme d'apprentissage du chinois.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives animées engageantes en utilisant des outils alimentés par l'AI et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo, en choisissant parmi des avatars AI professionnels pour donner vie à leur vision avec un design vidéo facile.

HeyGen peut-il produire du contenu vidéo chinois AI de haute qualité ?

Oui, HeyGen est un Générateur de Vidéo Chinoise AI avancé doté de capacités multilingues, y compris l'option d'ajouter des sous-titres en chinois et de générer des voix off AI. Cela permet de créer efficacement des avatars de professeurs professionnels et du contenu éducatif localisé.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos éducatives efficace ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives idéal car il permet aux éducateurs de générer rapidement des créations vidéo AI à partir de scripts texte-à-vidéo. Il propose des avatars de professeurs professionnels et soutient les initiatives d'apprentissage en ligne, favorisant l'engagement des étudiants avec un contenu dynamique et facilement produit.

À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils générer des vidéos professionnelles avec HeyGen ?

HeyGen permet une génération rapide de vidéos en rationalisant l'ensemble du processus de création vidéo AI. Avec son interface intuitive et ses modèles vidéo prêts à l'emploi, les utilisateurs peuvent convertir leurs idées en contenu soigné avec une efficacité remarquable.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo