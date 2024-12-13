Générateur de Vidéos de Sécurité pour Enfants : Protégez les Enfants avec l'AI

Créez rapidement des vidéos percutantes sur la sécurité des enfants avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, assurant des pratiques de sécurité en ligne engageantes pour les enfants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 90 secondes ciblant les préadolescents et adolescents, employant une esthétique visuelle moderne et relatable avec une musique de fond valorisante, qui aborde les réalités du cyberharcèlement. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler des stratégies clés de prévention et de signalement, renforcées par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez un guide rapide de 45 secondes destiné au grand public, avec un style visuel propre et professionnel et une bande sonore entraînante, pour mettre en avant les aspects cruciaux de la protection de la vie privée en ligne. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour construire rapidement un récit convaincant qui encourage l'utilisation d'un générateur de vidéos de sécurité pour enfants à des fins de sensibilisation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 2 minutes pour les parents et éducateurs du monde entier, présentée avec des représentations visuelles empathiques et diversifiées et une voix off rassurante, couvrant la sensibilisation aux contenus nuisibles en ligne. Cette vidéo devrait tirer parti de la génération de voix off de HeyGen pour fournir un support multilingue, créant des opportunités d'apprentissage accessibles pour des publics divers.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sécurité pour Enfants

Créez facilement des vidéos engageantes et éducatives sur la sécurité des enfants et les pratiques en ligne, assurant un environnement numérique sécurisé pour les jeunes publics.

1
Step 1
Créez Votre Script pour la Sécurité des Enfants
Commencez par écrire ou coller votre script en vous concentrant sur des messages cruciaux de sécurité des enfants. Exploitez la génération de texte à vidéo pour transformer votre texte en dialogue parlé, rendant votre message clair et percutant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI Sûr pour les Enfants
Sélectionnez un avatar AI approprié pour présenter votre contenu. Ces avatars AI sont conçus pour être amicaux et professionnels, parfaits pour les vidéos éducatives destinées aux jeunes spectateurs et pour discuter de sujets comme les contrôles parentaux.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Améliorez la Valeur Éducative
Incorporez des visuels pertinents, des arrière-plans et des scènes de la bibliothèque de médias ou utilisez des modèles préconçus pour renforcer la valeur éducative. Cela aide à expliquer des pratiques de sécurité en ligne complexes de manière compréhensible.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message Protecteur
Revoyez votre vidéo pour vous assurer qu'elle transmet efficacement votre message de sécurité des enfants. Ensuite, exportez votre vidéo terminée dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée sur diverses plateformes en tant que ressource d'application vidéo AI sûre pour les enfants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser des Conseils de Sécurité Rapides sur les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec des avatars AI pour partager des conseils essentiels sur la sécurité des enfants et sensibiliser efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen sert de créateur de vidéos AI robuste, transformant les scripts en vidéos dynamiques grâce à une technologie avancée de génération de texte à vidéo. Cela permet aux utilisateurs de produire efficacement du contenu professionnel avec facilité et précision.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les avatars AI ?

HeyGen propose une bibliothèque diversifiée d'avatars AI personnalisables qui peuvent être intégrés dans vos vidéos avec un contrôle précis des expressions et des mouvements. Ces avatars AI améliorent l'engagement et le professionnalisme à travers divers types de vidéos.

HeyGen peut-il générer des vidéos avec un support multilingue pour des publics divers ?

Oui, HeyGen propose un support multilingue complet, y compris des voix off et des sous-titres alimentés par l'AI, pour rendre votre contenu accessible à l'échelle mondiale. Cette capacité est idéale pour créer une valeur éducative et atteindre un public plus large avec des messages importants, comme les pratiques de sécurité en ligne.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour produire du contenu sur des sujets de sécurité des enfants ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI efficace pour créer des vidéos explicatives informatives sur la sécurité des enfants ou les contrôles parentaux. Sa plateforme intuitive permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu pertinent, promouvant des opportunités d'apprentissage et de sensibilisation autour de questions cruciales.

