

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée captivante de 45 secondes destinée aux enfants et à leurs parents, conçue pour promouvoir une nouvelle série de livres d'histoires interactifs. Le style visuel doit être fantaisiste et semblable à un livre d'histoires magique, avec une musique de fond engageante pour attirer les spectateurs. Cette expérience de 'générateur de vidéos AI pour enfants' vous permet de 'créer des histoires magiques' en saisissant simplement votre script et en laissant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen gérer l'animation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée dynamique de 30 secondes pour les jeunes enfants et les familles, présentant une activité de bricolage rapide et simple. La vidéo doit adopter un style de dessin animé ludique et rapide avec des effets sonores entraînants pour maintenir l'engagement. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, cela permet une 'création de vidéos amusante et rapide' pour démontrer facilement les étapes, en faisant un 'créateur de vidéos' idéal pour un contenu rapide et engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour les parents à la recherche de contenu en ligne fiable pour leurs enfants, présentant une plateforme de jeux éducatifs et d'histoires soigneusement sélectionnés. Le style visuel et audio doit être apaisant et rassurant, avec des personnages animés cohérents qui expliquent doucement les avantages et les caractéristiques de sécurité de la plateforme. Assurez-vous d'inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité, rendant cette ressource de 'vidéos éducatives' facilement compréhensible pour tous les parents.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Ressources pour Enfants

Créez sans effort des mises à jour vidéo engageantes et informatives pour les ressources pour enfants en utilisant l'AI, assurant une communication claire et un récit créatif.

1
Step 1
Créez votre Script avec l'AI
Commencez par saisir les détails de votre mise à jour. Notre "Générateur de Script AI" transforme vos idées en un script soigné, rendant le processus de création vidéo simple et efficace.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Choisissez parmi une variété de "modèles" ou sélectionnez des avatars AI amicaux pour représenter votre message, donnant instantanément vie à votre mise à jour de ressources pour enfants visuellement.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagé
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle grâce à notre fonctionnalité de "Génération de Voix Off", assurant que votre mise à jour soit clairement communiquée aux parents et aux enfants.
4
Step 4
Optimisez et Exportez votre Vidéo
Assurez-vous que votre vidéo soit parfaite sur n'importe quelle plateforme avec le "Redimensionnement des Ratios d'Aspect & Exportations". Partagez facilement votre mise à jour de ressources pour enfants soignée sur vos canaux choisis.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives engageantes pour les enfants ?

HeyGen permet aux éducateurs et créateurs de contenu de produire des vidéos éducatives captivantes. Exploitez les avatars AI, le texte-à-vidéo, et une riche bibliothèque multimédia pour donner vie à l'apprentissage avec des animations ludiques et des récits interactifs pour diverses mises à jour de ressources pour enfants.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos animées et des histoires magiques pour les enfants ?

HeyGen offre un générateur de vidéos AI robuste avec des modèles personnalisables et des avatars AI, facilitant la création d'histoires magiques et de vidéos de dessins animés pour enfants. Vous pouvez transformer des suggestions en récits engageants avec des animations en temps réel et des personnages cohérents, parfaits pour les Aventures de l'Heure du Conte Animé.

HeyGen est-il un créateur de vidéos AI convivial pour les débutants pour créer du contenu amusant pour les enfants ?

Absolument ! HeyGen est conçu avec une interface intuitive et conviviale pour les débutants, permettant à quiconque de créer des vidéos AI amusantes et attrayantes sans compétences complexes en montage. Ajoutez facilement de la musique de fond, des sous-titres, et utilisez divers modèles pour un plaisir instantané de dessins animés AI ou des Expériences Scientifiques et Tutoriels DIY engageants.

Puis-je personnaliser les ratios d'aspect et exporter des vidéos AI de haute qualité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets et des ratios d'aspect personnalisables pour garantir que vos vidéos AI aient un aspect professionnel sur n'importe quelle plateforme. Exportez votre expression créative dans divers formats, parfaits pour les réseaux sociaux, YouTube ou les vidéos promotionnelles scolaires, assurant des visuels de haute qualité pour votre audience.

