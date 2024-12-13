Créateur de Vidéos de Rapport : Créez des Résumés Visuels Engagés

Créez des résumés visuels engageants à partir de données complexes sans effort grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo d'actualité convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant les tendances du secteur ou les mises à jour du marché local. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le contenu avec un ton professionnel et autoritaire, complété par des visuels clairs et une narration concise, établissant votre marque comme un créateur de vidéos d'actualités fiable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Élaborez une vidéo de rapport de politique concise de 60 secondes ciblant les responsables gouvernementaux et les parties prenantes clés, visant à simplifier des données complexes concernant une nouvelle réglementation. Employez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer des documents de politique détaillés en un résumé visuel engageant, avec des visuels propres de style infographique et une voix off calme et informative pour assurer une clarté et un impact maximum.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récapitulatif énergique de 30 secondes d'une actualité événementielle pour les abonnés des réseaux sociaux, mettant en avant les moments clés et l'excitation d'un récent rassemblement communautaire ou lancement de produit. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un montage dynamique et rapide, accompagné d'une musique de fond entraînante et de coupes rapides, garantissant que votre audience soit captivée et informée.
Exemple de Prompt 3
Développez une mise à jour urgente de 15 secondes pour les spectateurs en ligne, diffusant rapidement des informations critiques sur une urgence locale ou un développement inattendu. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une voix forte et claire et ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité, assurant un style de présentation direct et urgent avec un texte à l'écran proéminent pour transmettre efficacement les gros titres essentiels.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport Principal

Transformez sans effort des données complexes et des insights en vidéos de rapport engageantes et professionnelles avec une efficacité AI et des outils personnalisables.

1
Step 1
Collez Votre Script de Rapport
Commencez par coller votre script de rapport ou vos principales conclusions dans la plateforme. Notre fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo convertira instantanément votre contenu en un brouillon vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre rapport et sélectionnez un modèle ou une scène appropriée pour visualiser vos données efficacement.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et les Voix
Améliorez votre vidéo avec des visualisations de données engageantes, de la musique de fond et une sélection de voix professionnelles grâce à notre outil de génération de voix off.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Rapport
Revoyez votre vidéo, effectuez les dernières modifications à l'aide de nos outils intuitifs d'édition vidéo AI, puis générez votre vidéo de rapport de haute qualité, prête à être exportée et distribuée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Internes et la Formation

.

Produisez des rapports vidéo dynamiques et des modules de formation, améliorant la compréhension et l'engagement des employés avec les informations clés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur d'actualités AI et créateur de vidéos de rapport ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'actualités et de rapports en transformant le texte en visuels engageants avec des avatars AI professionnels. Il offre un moteur créatif complet, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu de haute qualité en tant que créateur de vidéos de rapport efficace.

Quel type d'avatars AI professionnels puis-je utiliser pour mes vidéos d'actualités avec HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI professionnels qui peuvent servir d'animateurs d'actualités engageants pour vos rapports. Ces avatars donnent vie à vos scripts de texte-à-vidéo, assurant une présentation soignée et crédible pour votre contenu d'actualités.

HeyGen peut-il simplifier des données complexes et créer des visualisations de données convaincantes pour les rapports ?

Absolument. HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier facilement des données complexes en intégrant des visualisations de données et des animations de texte dynamiques directement dans leurs vidéos de rapport. Cette fonctionnalité aide les parties prenantes à saisir rapidement l'information grâce à des résumés visuels engageants.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour accélérer la production de vidéos d'actualités ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et un moteur créatif conçu pour accélérer votre processus de création de vidéos d'actualités. Ces modèles offrent un point de départ parfait pour créer des mises à jour d'actualités de dernière minute ou des vidéos de rapport de politique détaillées efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo