Créateur de Vidéos de Graphiques : Graphiques Animés Faciles & Données

Produisez des vidéos de graphiques professionnelles en ligne avec des outils intuitifs de glisser-déposer, rendant la visualisation de données simple et efficace.

Créez une vidéo engageante de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux, avec des graphiques animés vibrants qui captivent instantanément. Utilisez une bande sonore énergique et entraînante pour souligner la facilité avec laquelle on peut transformer des données brutes en visuels convaincants grâce aux divers modèles et scènes de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et accrocheur, parfait pour une consommation rapide sur les plateformes sociales.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes destinée aux analystes d'affaires et consultants, mettant en avant des techniques sophistiquées de visualisation de données. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec un accent sur la clarté et une présentation percutante, complétée par une génération de voix off autoritaire. Illustrez comment des ensembles de données complexes peuvent être distillés en graphiques facilement compréhensibles, permettant une meilleure prise de décision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 60 secondes pour les éducateurs et créateurs de cours en ligne, démontrant l'évolution d'une tendance à l'aide d'une course de graphiques en barres passionnante. Adoptez un style visuel engageant et éducatif avec un ton amical, en assurant l'accessibilité avec des sous-titres parfaitement synchronisés. La vidéo doit illustrer de manière ludique la progression des données, rendant les informations historiques complexes à la fois compréhensibles et amusantes à regarder.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 20 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentant rapidement leur histoire de croissance ou des insights clés à l'aide d'un créateur de graphiques simple et efficace. Le style visuel doit être épuré, direct et motivant, avec une musique de fond positive, renforcée par des avatars AI engageants délivrant le message principal. Cette présentation rapide doit mettre en avant la valeur immédiate et le potentiel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Graphiques

Transformez vos données brutes en graphiques animés dynamiques et visualisez les tendances sans effort pour des présentations et rapports convaincants, le tout sans codage.

1
Step 1
Importez Vos Données
Commencez par importer facilement vos données à partir de sources comme des feuilles de calcul ou en intégrant directement des outils comme Google Sheets. Cette étape fondamentale garantit que vos données brutes sont prêtes pour une visualisation de données puissante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Type de Graphique
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles prédéfinis pour transformer instantanément vos données importées en graphiques animés visuellement attrayants. Explorez divers styles, y compris des courses de graphiques en barres dynamiques, pour mieux représenter vos insights.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec une gamme d'outils de glisser-déposer. Ajustez les couleurs et les polices, ajoutez votre branding, et peaufinez chaque élément pour qu'il s'aligne avec votre esthétique, assurant un look professionnel et soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre graphique animé perfectionné, exportez facilement votre vidéo dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez vos histoires de données dynamiques sur les plateformes pour captiver votre audience avec des visuels convaincants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes pour l'Éducation

.

Clarifiez les données complexes et les sujets éducatifs, rendant l'information plus accessible et percutante pour des audiences diverses.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos visuellement engageantes pour les présentations de données ?

HeyGen vous permet de produire des présentations vidéo professionnelles en utilisant des avatars AI et un branding personnalisé. Bien qu'il ne soit pas un créateur de graphiques direct, vous pouvez intégrer sans effort des graphiques animés existants ou des visualisations de données dans vos scènes vidéo, enrichissant vos rapports avec une narration dynamique et des couleurs et polices personnalisées.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo pour des projets créatifs uniques avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes professionnels que vous pouvez entièrement personnaliser. Vous pouvez modifier les contrôles de branding comme les logos, les couleurs et les polices, et ajouter vos propres médias ou séquences d'archives pour que chaque vidéo reflète de manière unique votre vision créative, en les exportant dans divers formats d'aspect.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos en ligne facile à utiliser ?

HeyGen offre une plateforme en ligne conviviale avec des outils de glisser-déposer, rendant la création de vidéos accessible sans besoin de codage. Vous pouvez rapidement transformer du texte en vidéo avec des avatars AI et des voix off, simplifiant la production de présentations et de rapports engageants.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour créer des présentations engageantes avec des données ?

HeyGen permet une narration visuelle dynamique grâce à la création vidéo alimentée par l'AI, vous permettant de narrer des données ou concepts complexes en utilisant des avatars AI engageants et des scènes personnalisables. Vous pouvez intégrer des visualisations de données animées existantes et utiliser des contrôles de branding complets pour élever vos présentations créatives.

