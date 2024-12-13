Créateur de Vidéos Caritatives : Augmentez les Dons & la Sensibilisation

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux membres de la communauté, présentant un style visuel dynamique et engageant avec des graphismes modernes et une musique entraînante, où un avatar AI utilise la génération de voix off pour narrer puissamment une histoire de réussite, augmentant les dons et la sensibilisation pour une organisation à but non lucratif locale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les bénévoles et partenaires d'entreprise, adoptant un style visuel informatif mais optimiste avec un design épuré et une musique orchestrale émotive, transformant un script détaillé en un récit captivant grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour inciter à une action claire.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de sensibilisation concise de 30 secondes destinée aux jeunes adultes et aux communautés en ligne, avec un style visuel jeune et percutant, des montages rapides et une musique contemporaine, en exploitant la bibliothèque multimédia et le support de stock de HeyGen pour enrichir la narration et illustrer le besoin urgent d'un créateur de vidéos caritatives.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Caritatives

Permettez à votre organisation à but non lucratif de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes avec des outils conviviaux, augmentant la sensibilisation et le soutien pour votre cause.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle ou Script
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles professionnels ou générez des vidéos directement à partir de votre script écrit en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo pour rapidement structurer votre message.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des visuels de la bibliothèque multimédia intégrée/support de stock et générez des voix off claires en utilisant notre fonctionnalité avancée de synthèse vocale pour une narration percutante.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Message
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, en utilisant des outils d'édition intuitifs par glisser-déposer pour assurer la cohérence et la reconnaissance dans toutes vos communications de collecte de fonds.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre vidéo caritative convaincante et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, la rendant prête à être partagée en tant que contenu sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

Créez des vidéos AI convaincantes pour partager les histoires des bénéficiaires, démontrant l'impact positif des dons et inspirant un soutien supplémentaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes grâce à sa plateforme conviviale et ses modèles variés. Vous pouvez générer des vidéos à partir de texte, intégrer des avatars AI et ajouter des appels à l'action percutants pour augmenter efficacement les dons et la sensibilisation.

Quelles fonctionnalités d'édition AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la narration dans les vidéos caritatives ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition AI avancées qui permettent d'améliorer la narration de vos vidéos caritatives. Vous pouvez utiliser la synthèse vocale et les avatars AI pour transmettre votre message efficacement, rendant votre processus de création vidéo efficace et engageant.

HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer efficacement du contenu diversifié pour les réseaux sociaux ?

Absolument. La vaste bibliothèque de médias de stock de HeyGen et ses outils d'édition par glisser-déposer permettent aux organisations à but non lucratif de produire rapidement une variété de contenus engageants pour les réseaux sociaux. Cela garantit une production rentable tout en maintenant une qualité professionnelle pour votre audience.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour les projets de créateur de vidéos caritatives ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos projets de créateur de vidéos caritatives reflètent l'identité de votre organisation. Appliquez facilement votre logo, vos couleurs de marque et utilisez des clones de voix personnalisés pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur tout votre contenu vidéo.

