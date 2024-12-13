Créateur de Vidéos de Formation Caritative : Engagez Votre Équipe & Vos Donateurs

Créez rapidement des vidéos de formation caritative percutantes avec des modèles personnalisables, simplifiant vos efforts de narration visuelle.

Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux nouveaux bénévoles, décrivant les premières étapes essentielles et les valeurs fondamentales d'une organisation à but non lucratif. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des animations simples et du texte à l'écran, soutenu par une voix amicale et claire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une expérience de formation des bénévoles engageante et informative.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes montrant l'impact tangible des dons récents, destinée aux donateurs existants et potentiels pour encourager un soutien continu aux campagnes de collecte de fonds. Utilisez une esthétique visuelle de style documentaire émotive avec des séquences inspirantes du monde réel provenant de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnées de musique de fond émotive et d'appels à l'action clairs, racontant des histoires d'impact puissantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux concernant un événement caritatif à venir, ciblant le grand public pour accroître la sensibilisation et la participation. La vidéo doit être visuellement énergique avec des coupes rapides, des graphismes vibrants et des animations de texte accrocheuses, générées de manière transparente en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir un engagement maximal et communiquer le potentiel du créateur de vidéos de collecte de fonds.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 50 secondes pour le personnel interne et les bénévoles principaux, fournissant une mise à jour rapide sur les nouvelles directives du programme ou les meilleures pratiques. Présentez ces informations de manière professionnelle et claire en utilisant un avatar AI pour délivrer le message, améliorant la narration visuelle et garantissant une diffusion cohérente dans toutes les communications internes, soulignant l'utilité d'un créateur de vidéos de formation caritative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Caritative

Rationalisez la création de vidéos de formation professionnelles et engageantes pour votre organisation à but non lucratif avec notre plateforme intuitive, garantissant que vos bénévoles et votre personnel sont toujours bien informés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte à vidéo à partir d'un script pour transformer vos mots en une vidéo professionnelle sans effort, posant les bases d'un contenu vidéo percutant.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels professionnels en choisissant parmi une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Intégrez des images pertinentes et une voix off générée par AI pour transmettre clairement votre message, élevant la narration visuelle de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez de la Marque et de l'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo de formation avec le logo et les couleurs de votre organisation. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité de génération automatique de sous-titres, garantissant que votre contenu engageant atteint tout le monde.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement des vidéos avec vos bénévoles et votre personnel sur tous vos canaux de communication, garantissant une distribution et un impact efficaces.

Cas d'Utilisation

Amplifiez la Portée et l'Impact de la Charité

Créez des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en valeur le travail de votre organisation caritative, attirer de nouveaux soutiens et partager des histoires percutantes avec un public plus large sans effort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer un contenu visuel convaincant pour les campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer une narration visuelle convaincante pour les campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant à l'aide d'avatars AI et de génération avancée de texte à vidéo. Cela permet la production de vidéos de haute qualité qui communiquent efficacement des histoires d'impact et les missions organisationnelles.

Quelles fonctionnalités créatives spécifiques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les modèles de vidéos caritatives ?

HeyGen offre de nombreuses fonctionnalités créatives pour personnaliser les modèles de vidéos caritatives, y compris une bibliothèque diversifiée de scènes, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et des animations de texte dynamiques. Vous pouvez également intégrer des médias de stock ou télécharger vos propres ressources, garantissant que le contenu vidéo s'aligne parfaitement avec le message et l'identité visuelle de votre organisation à but non lucratif.

HeyGen peut-il aider à produire des histoires d'impact de haute qualité ou des vidéos de formation pour les bénévoles ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos caritatives exceptionnel pour produire des histoires d'impact de haute qualité et des vidéos de formation complètes pour les bénévoles. En utilisant des avatars AI, la génération de voix off et des capacités de sous-titrage automatique, HeyGen assure une production vidéo professionnelle qui communique clairement votre mission et engage efficacement votre audience.

HeyGen fournit-il des outils pour une production vidéo professionnelle sans expérience approfondie en montage ?

Oui, HeyGen offre une plateforme intuitive pour la production vidéo professionnelle, la rendant accessible même sans expérience approfondie en montage. Des fonctionnalités comme le texte à vidéo à partir d'un script, une bibliothèque de médias complète et des capacités de redimensionnement des ratios d'aspect permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos époustouflantes pour les réseaux sociaux et les campagnes de collecte de fonds.

