Créez une vidéo captivante de 60 secondes montrant l'impact direct des dons à travers une "histoire de réussite de bénéficiaire". Cette vidéo doit cibler les donateurs existants et potentiels, avec une narration visuelle de style documentaire chaleureux, des témoignages émouvants et une musique de fond douce et inspirante. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle et empathique qui relie l'histoire, en soulignant le pouvoir de la narration visuelle pour motiver un soutien continu à notre organisation à but non lucratif.

Générer une Vidéo