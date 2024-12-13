Créateur de Vidéos Promotionnelles pour Associations : Créez des Histoires de Collecte de Fonds Impactantes

Donnez à votre organisation à but non lucratif les moyens de créer des vidéos de collecte de fonds percutantes. Utilisez des modèles et des scènes professionnels pour augmenter les dons et la sensibilisation.

Créez une vidéo de collecte de fonds convaincante de 45 secondes conçue pour inspirer les donateurs individuels en mettant en avant l'impact personnel de leurs contributions à travers un récit puissant ; cette vidéo doit présenter un style visuel émotionnel avec une musique de fond inspirante et une voix off claire et sincère générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo caritative concise de 30 secondes ciblant les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, incitant à des dons immédiats pour une cause critique ; le style visuel et audio doit être urgent et dynamique, utilisant des séquences percutantes et une musique moderne, complétées par du texte à l'écran pour l'accessibilité grâce à la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle informative de 60 secondes pour les partenaires d'entreprise potentiels et les nouveaux soutiens, expliquant la mission centrale et les objectifs à long terme d'une organisation à but non lucratif ; assurez un style visuel professionnel et épuré avec une narration calme et autoritaire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip engageant de 20 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux membres de la communauté locale, encourageant les inscriptions de bénévoles pour un événement à venir ; le style visuel doit être optimiste et axé sur la communauté avec une musique de fond amicale, et pourrait utiliser de manière créative les avatars AI de HeyGen pour représenter des bénévoles diversifiés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promotionnelles pour Associations

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour votre organisation à but non lucratif, conçues pour inspirer les dons et amplifier votre message vital.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle vidéo professionnel de notre bibliothèque diversifiée, offrant une base solide pour votre vidéo promotionnelle caritative.
2
Step 2
Ajoutez Votre Récit Convaincant
Personnalisez votre projet en intégrant votre script, vos images et vos clips vidéo, enrichis par une génération de voix off au son naturel.
3
Step 3
Enrichissez avec des Médias Engagés
Élevez votre contenu en ajoutant des médias captivants libres de droits de notre vaste bibliothèque, améliorant l'attrait visuel de votre message.
4
Step 4
Exportez et Mobilisez le Soutien
Finalisez votre projet et exportez-le dans des ratios d'aspect optimaux, prêt à être partagé sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action et l'Empathie

.

Développez des récits vidéo puissants qui inspirent l'empathie et motivent les spectateurs à soutenir vos causes caritatives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds engageantes ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Utilisez nos avatars AI et nos nombreux modèles vidéo pour créer des récits percutants qui résonnent avec les donateurs potentiels.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos promotionnelles pour associations facile à utiliser ?

HeyGen propose un éditeur intuitif et facile à utiliser vous permettant de créer rapidement des vidéos promotionnelles pour associations professionnelles. Vous pouvez utiliser la synthèse vocale, le générateur automatique de sous-titres et une bibliothèque de médias libres de droits pour enrichir votre message sur les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de voix et de sous-titres pour les vidéos à but non lucratif ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off et de synthèse vocale, vous permettant de créer des récits diversifiés. De plus, notre générateur automatique de sous-titres garantit que vos vidéos à but non lucratif sont accessibles à un public plus large, augmentant ainsi l'engagement.

Puis-je personnaliser les options de marque et d'exportation pour mes vidéos caritatives avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet un contrôle total de la marque, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos caritatives. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect et exporter vos vidéos finales pour un partage optimal sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo