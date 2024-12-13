Générateur de Vidéos Promo pour Associations : Créez des Campagnes Impactantes

Augmentez les dons avec des vidéos captivantes pour associations, en utilisant nos modèles professionnels et scènes pour une création rapide.

585/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour la collecte de fonds, conçue pour engager les soutiens existants et les communautés en ligne ciblées, incitant à des dons immédiats pour une campagne spécifique. Le style visuel doit être épuré, moderne et énergique, intégrant des graphiques animés vibrants et une bande sonore motivante et entraînante. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter un appel à l'action clair et persuasif, expliquant comment les contributions stimulent directement les dons et aident à atteindre l'objectif de la campagne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative amicale de 30 secondes destinée aux bénévoles potentiels et aux partenaires communautaires, décrivant une manière simple de s'impliquer. L'esthétique visuelle doit être accessible et illustrative, utilisant des icônes animées et une palette de couleurs chaleureuse, soutenue par une voix claire et invitante. Employez la "Voiceover generation" de HeyGen pour offrir une narration professionnelle qui rend la création de vidéos facile, expliquant les étapes simples pour devenir bénévole et l'impact de leur contribution.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de remerciement concise de 15 secondes pour le marketing sur les réseaux sociaux, ciblant les donateurs et abonnés existants pour exprimer votre gratitude pour leur soutien. Le style visuel doit être lumineux, festif et partageable, avec des coupes rapides d'images positives et une musique inspirante et entraînante. Assurez une accessibilité maximale en utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour transmettre les messages clés, en faisant une vidéo marketing efficace pour les associations qui résonne largement sur les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo pour Associations

Générez facilement des vidéos de collecte de fonds et de sensibilisation convaincantes. Créez des messages percutants et atteignez votre public avec un contenu professionnel et personnalisable.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos pour associations conçus pour convenir à diverses campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation. Cela fournit une base professionnelle pour votre histoire, vous aidant à démarrer rapidement.
2
Step 2
Créez Votre Message
Saisissez votre script et utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre texte en dialogue parlé. Transmettez clairement la mission de votre organisation et l'appel à l'action pour engager les donateurs potentiels.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels puissants. Utilisez la bibliothèque de médias intégrée/soutien de stock pour trouver des images et de la musique pertinentes, garantissant que votre message est visuellement captivant et émotionnellement résonant.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec Sous-titres
Finalisez votre vidéo et générez automatiquement des sous-titres/captions, rendant votre contenu accessible à un public plus large. Exportez votre vidéo promo percutante dans divers formats prêts pour les réseaux sociaux ou votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant des Histoires de Bénéficiaires Impactantes

.

Produisez des vidéos émouvantes montrant l'impact concret du travail de votre association à travers des témoignages de bénéficiaires, renforçant la confiance et encourageant le soutien.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon association à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

HeyGen permet aux associations de créer rapidement et efficacement des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Notre créateur de vidéos AI utilise des modèles de vidéos personnalisables et des capacités AI comme le texte-à-vidéo à partir de script et la génération de voix off pour produire des vidéos percutantes qui aident à sensibiliser et à augmenter les dons.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser les modèles de vidéos pour associations ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes et une vaste bibliothèque de médias pour personnaliser vos modèles de vidéos pour associations. Vous pouvez facilement ajouter le logo de votre organisation, ajuster les couleurs et incorporer des médias de stock pertinents ou vos propres clips vidéo pour garantir que votre message est unique et conforme à votre marque.

HeyGen peut-il générer des vidéos avec sous-titres et différents formats pour le marketing sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos avec sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité à un public plus large. Vous pouvez également ajuster facilement les formats pour différentes plateformes de marketing sur les réseaux sociaux, garantissant que vos vidéos pour associations ont un aspect professionnel et atteignent efficacement les soutiens où qu'ils soient.

Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo pour associations ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos promo pour associations en transformant les scripts en contenu engageant. En utilisant des fonctionnalités comme les avatars AI et la génération avancée de voix off, HeyGen aide les organisations à économiser du temps et de l'argent, rendant le processus de production de vidéos de haute qualité pour associations simple et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo