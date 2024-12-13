Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds : Augmentez les Dons Rapidement

Augmentez les dons avec des récits puissants et un contenu de qualité studio, en utilisant la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds de 45 secondes pour les membres de la communauté et les sponsors d'entreprise, offrant un aperçu authentique et de style documentaire des coulisses du travail de votre organisation pour sensibiliser le public. La vidéo doit présenter de vraies personnes et lieux, avec une voix off engageante générée par HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes ciblant un public plus jeune et adepte des réseaux sociaux, racontant l'histoire personnelle et captivante de quelqu'un dont la vie a été transformée par l'association. Employez un style visuel dynamique et moderne avec des coupes rapides, une musique entraînante, et utilisez les sous-titres de HeyGen pour garantir une accessibilité et un engagement larges.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes expliquant l'impact collectif des dons et comment les fonds sont utilisés, destinée aux professionnels occupés et aux spectateurs en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel infographique clair avec des points de données attrayants et un ton rassurant, renforcé par la génération de voix off de HeyGen pour un son professionnel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Créez des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour votre cause avec un Générateur de Vidéos AI intuitif, simplifiant vos efforts pour partager votre histoire efficacement.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos de collecte de fonds conçus par des professionnels ou commencez avec une toile vierge pour développer votre récit de collecte de fonds. Utilisez les Modèles & scènes de la plateforme pour lancer votre projet sans effort.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec des visuels uniques. Modifiez facilement les éléments vidéo en ajoutant le logo de votre organisation et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de Marque (logo, couleurs) pour garantir que votre message est cohérent et percutant.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Donnez vie à votre histoire avec une voix authentique. Utilisez la génération de voix off alimentée par l'AI pour convertir votre script en une narration captivante, assurant que votre message résonne profondément. Cette fonctionnalité puissante améliore la capacité de votre vidéo à raconter des histoires puissantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format souhaité. Préparez vos vidéos de collecte de fonds percutantes pour les partager sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

.

Développez des vidéos AI convaincantes pour partager des histoires de réussite, démontrant l'impact positif de votre association et renforçant la confiance des donateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds engageantes pour les associations ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen permet aux associations de produire des vidéos de collecte de fonds captivantes avec des récits puissants grâce à des avatars AI et des éléments personnalisables. Cette approche aide à augmenter les dons et à sensibiliser efficacement à votre cause.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de collecte de fonds personnalisables ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos de collecte de fonds spécialement conçus pour simplifier votre processus créatif. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre image de marque unique, les éléments de votre bibliothèque multimédia et vos messages pour créer des vidéos de collecte de fonds percutantes.

Quelles fonctionnalités génératives AI HeyGen propose-t-il pour les associations ?

HeyGen propose des fonctionnalités génératives AI avancées, y compris un puissant Générateur de Vidéos AI qui transforme les scripts en vidéos complètes. La génération de voix off alimentée par l'AI et les capacités de texte-à-vidéo réduisent considérablement le temps et l'effort nécessaires pour produire un contenu de qualité studio.

Puis-je intégrer mes propres éléments de marque et médias dans les vidéos HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque étendus, vous permettant de télécharger votre propre logo, de personnaliser les couleurs et d'intégrer des médias personnels de votre bibliothèque multimédia. Cela garantit que vos vidéos de collecte de fonds sont uniques, professionnelles et parfaitement alignées avec l'identité de votre organisation.

