Augmentez les Dons avec un Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds
Générez rapidement des vidéos de collecte de fonds professionnelles avec la fonction de texte-à-vidéo, transformant votre mission en histoires percutantes qui sensibilisent.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de collecte de fonds de 30 secondes ciblant les partenaires d'entreprise, avec des visuels professionnels et épurés, des superpositions de texte claires et une musique de fond entraînante. L'objectif est de mettre en avant la mission de l'association et son impact mesurable dans les campagnes de sensibilisation, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux donateurs en ligne et aux abonnés des réseaux sociaux, en utilisant des visuels dynamiques et engageants avec une musique énergique et une voix directe et persuasive. Cette vidéo doit inciter à des dons urgents pour une campagne de collecte de fonds spécifique, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des séquences de haute qualité.
Produisez une vidéo de sensibilisation de 40 secondes pour les bénévoles et les nouveaux donateurs, en utilisant des visuels authentiques et relatables avec un ton amical et conversationnel pour offrir un aperçu des coulisses d'une organisation à but non lucratif. Cette pièce met en avant la facilité de création vidéo pour montrer les opérations quotidiennes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour les rôles de présentateur et le redimensionnement et l'exportation des formats pour un partage optimal sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Collecte de Fonds à Fort Impact.
Générez rapidement des vidéos de collecte de fonds captivantes avec l'AI pour amplifier la portée de votre campagne et encourager efficacement les dons.
Augmentez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux des Associations.
Produisez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser et d'inciter les donateurs à s'engager pour la cause de votre association.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?
HeyGen permet aux associations de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité pour les campagnes de collecte de fonds. En utilisant les capacités de génération de vidéos AI, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos émotionnellement captivantes, améliorant ainsi leurs efforts de collecte de fonds. Cela permet de gagner du temps et des ressources tout en délivrant des messages puissants.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour une narration puissante dans les campagnes à but non lucratif ?
HeyGen offre des fonctionnalités avancées telles que le texte-à-vidéo, les avatars AI et la génération de voix off pour créer des récits engageants. Ces outils, combinés à une bibliothèque de médias robuste et des modèles de vidéos personnalisables, permettent aux associations de communiquer leur mission et de créer des récits percutants pour les campagnes de sensibilisation.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos émotionnellement captivantes pour la collecte de fonds en ligne ?
Absolument. HeyGen est conçu pour aider les organisations à créer des vidéos émotionnellement captivantes qui résonnent avec le public, cruciales pour la collecte de fonds en ligne. Les utilisateurs peuvent utiliser des contrôles de marque personnalisés, ajouter des médias et utiliser des sous-titres pour produire un contenu professionnel et engageant qui incite aux dons et sensibilise.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de haute qualité pour la sensibilisation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à une interface conviviale et des outils d'édition par glisser-déposer, la rendant accessible même sans expérience préalable. Avec des modèles de vidéos préconçus et un redimensionnement efficace des formats, les associations peuvent facilement produire des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et diverses campagnes de sensibilisation, réduisant considérablement les coûts et le temps de production.