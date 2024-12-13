Développez une vidéo de 45 secondes émotionnellement captivante pour des donateurs potentiels, en utilisant des visuels chaleureux et empathiques et une voix off émouvante pour raconter une histoire personnelle d'impact. Cette vidéo doit montrer le pouvoir de la narration pour inspirer les dons, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présence constante à l'écran et la génération de voix off pour une piste audio professionnelle.

Générer une Vidéo