Augmentez les Dons avec un Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Générez rapidement des vidéos de collecte de fonds professionnelles avec la fonction de texte-à-vidéo, transformant votre mission en histoires percutantes qui sensibilisent.

Développez une vidéo de 45 secondes émotionnellement captivante pour des donateurs potentiels, en utilisant des visuels chaleureux et empathiques et une voix off émouvante pour raconter une histoire personnelle d'impact. Cette vidéo doit montrer le pouvoir de la narration pour inspirer les dons, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présence constante à l'écran et la génération de voix off pour une piste audio professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de collecte de fonds de 30 secondes ciblant les partenaires d'entreprise, avec des visuels professionnels et épurés, des superpositions de texte claires et une musique de fond entraînante. L'objectif est de mettre en avant la mission de l'association et son impact mesurable dans les campagnes de sensibilisation, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux donateurs en ligne et aux abonnés des réseaux sociaux, en utilisant des visuels dynamiques et engageants avec une musique énergique et une voix directe et persuasive. Cette vidéo doit inciter à des dons urgents pour une campagne de collecte de fonds spécifique, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des séquences de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de sensibilisation de 40 secondes pour les bénévoles et les nouveaux donateurs, en utilisant des visuels authentiques et relatables avec un ton amical et conversationnel pour offrir un aperçu des coulisses d'une organisation à but non lucratif. Cette pièce met en avant la facilité de création vidéo pour montrer les opérations quotidiennes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour les rôles de présentateur et le redimensionnement et l'exportation des formats pour un partage optimal sur les plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Créez facilement des vidéos émotionnellement captivantes pour les campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation de votre association, inspirant les dons et élargissant votre portée.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Accélérez la création de votre vidéo en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos conçus professionnellement pour les causes à but non lucratif.
2
Step 2
Personnalisez les Éléments
Appliquez l'identité de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo de campagne de collecte de fonds reste cohérente.
3
Step 3
Créez Votre Récit
Transformez votre script en une présentation captivante en utilisant le texte-à-vidéo, communiquant efficacement votre mission et inspirant les dons.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez des vidéos de haute qualité dans plusieurs formats, prêtes pour les réseaux sociaux et les plateformes de collecte de fonds en ligne pour maximiser la portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Donateurs avec une Narration Impactante

Créez des vidéos émotionnellement captivantes pour communiquer efficacement votre mission et inspirer les donateurs potentiels à soutenir les initiatives de votre association.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

HeyGen permet aux associations de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité pour les campagnes de collecte de fonds. En utilisant les capacités de génération de vidéos AI, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos émotionnellement captivantes, améliorant ainsi leurs efforts de collecte de fonds. Cela permet de gagner du temps et des ressources tout en délivrant des messages puissants.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une narration puissante dans les campagnes à but non lucratif ?

HeyGen offre des fonctionnalités avancées telles que le texte-à-vidéo, les avatars AI et la génération de voix off pour créer des récits engageants. Ces outils, combinés à une bibliothèque de médias robuste et des modèles de vidéos personnalisables, permettent aux associations de communiquer leur mission et de créer des récits percutants pour les campagnes de sensibilisation.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos émotionnellement captivantes pour la collecte de fonds en ligne ?

Absolument. HeyGen est conçu pour aider les organisations à créer des vidéos émotionnellement captivantes qui résonnent avec le public, cruciales pour la collecte de fonds en ligne. Les utilisateurs peuvent utiliser des contrôles de marque personnalisés, ajouter des médias et utiliser des sous-titres pour produire un contenu professionnel et engageant qui incite aux dons et sensibilise.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de haute qualité pour la sensibilisation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à une interface conviviale et des outils d'édition par glisser-déposer, la rendant accessible même sans expérience préalable. Avec des modèles de vidéos préconçus et un redimensionnement efficace des formats, les associations peuvent facilement produire des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et diverses campagnes de sensibilisation, réduisant considérablement les coûts et le temps de production.

