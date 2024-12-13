Créez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes pour un événement caritatif, ciblant les donateurs potentiels et les membres de la communauté, en mettant en avant l'objectif de l'événement avec des visuels vibrants et une bande sonore entraînante. Le récit doit souligner la cause et encourager la participation, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message convaincant pour les vidéos de collecte de fonds.

Générer une Vidéo