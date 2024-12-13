Créateur de Vidéos de Sensibilisation pour les Associations : Créez des Histoires Impactantes

Sensibilisez facilement et inspirez l'action avec la génération de voix off professionnelle pour votre organisation à but non lucratif.

Créez une vidéo de sensibilisation de 60 secondes pour une organisation à but non lucratif, ciblant les donateurs et bénévoles potentiels, qui présente leur mission et met en avant leur impact positif à travers des visuels émouvants et une voix off inspirante et professionnelle générée par HeyGen. Le style visuel doit être chaleureux et de type documentaire, mettant en scène des scénarios réels, accompagnés d'une musique de fond douce et entraînante. Cette vidéo vise à sensibiliser et à instaurer la confiance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour la collecte de fonds, conçue pour capter l'attention des jeunes, adeptes des réseaux sociaux, en promouvant un événement caritatif à venir avec un appel à l'action clair. Le style visuel doit être rapide et moderne, utilisant des graphismes vibrants et une musique entraînante, avec un avatar AI engageant de HeyGen pour transmettre directement les détails clés de l'événement au spectateur. L'objectif est la promotion de l'événement et l'encouragement des inscriptions immédiates.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes en utilisant la narration vidéo pour illustrer l'impact tangible des collectes de fonds et des dons sur les bénéficiaires, destinée aux personnes cherchant des preuves de l'impact de leurs contributions. Le style visuel doit être sincère et authentique, combinant un éclairage doux avec des interviews simulées utilisant des séquences d'archives, enrichies par une musique de fond empathique. Il est crucial d'utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les témoignages puissants soient accessibles à tous les spectateurs, favorisant une connexion émotionnelle plus profonde et encourageant un soutien supplémentaire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo succincte de sensibilisation de 15 secondes pour le marketing sur les réseaux sociaux, ciblant un large public d'utilisateurs de réseaux sociaux pour un engagement rapide avec une cause peu connue. Le style visuel doit être frappant et informatif, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des messages concis sur des séquences d'archives dynamiques de la bibliothèque multimédia de HeyGen, accompagnées d'un court extrait musical entraînant. L'objectif principal est de sensibiliser rapidement et de susciter un intérêt initial.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds et de sensibilisation convaincantes pour votre organisation à but non lucratif. Exploitez la puissance de l'AI pour partager votre mission et inspirer l'action avec un contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez par choisir parmi notre large gamme de modèles de vidéos conçus professionnellement ou collez votre script pour générer automatiquement des scènes vidéo. Cela simplifie le processus de création pour vos vidéos de sensibilisation.
2
Step 2
Créez Votre Narration
Transformez votre message en contenu engageant. Utilisez nos fonctionnalités AI pour générer des voix off convaincantes à partir de votre texte, vous permettant de raconter l'histoire unique de votre organisation sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des images ou des clips vidéo pertinents. Profitez de notre vaste bibliothèque multimédia/soutien d'archives pour trouver des visuels percutants, ou téléchargez les vôtres pour mettre en valeur le travail de votre organisation et sensibiliser efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo de sensibilisation en ajoutant des sous-titres et captions automatiques pour l'accessibilité. Ensuite, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête pour le marketing sur les réseaux sociaux et pour inspirer des dons.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

Produisez des vidéos AI engageantes pour montrer efficacement l'impact positif du travail de votre association à travers des histoires de bénéficiaires convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire des vidéos de collecte de fonds convaincantes en utilisant des avatars AI et des capacités de génération de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement générer du contenu professionnel pour sensibiliser et soutenir vos objectifs de collecte de fonds et de dons sans avoir besoin de ressources de production étendues.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de vidéos de sensibilisation ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées, y compris la génération de texte en vidéo et de voix off, pour simplifier considérablement la création de vidéos de sensibilisation. Avec des outils d'édition conviviaux et des modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez créer efficacement des récits engageants pour sensibiliser à votre cause.

HeyGen peut-il aider mon organisation à utiliser efficacement la narration vidéo pour le marketing sur les réseaux sociaux et sensibiliser ?

Absolument, HeyGen est conçu pour améliorer votre narration vidéo pour le marketing sur les réseaux sociaux en fournissant des outils tels que des avatars AI, des sous-titres et des captions, et le redimensionnement des ratios d'aspect. Cela vous permet de créer du contenu engageant qui capte l'attention, inclut un appel à l'action clair et aide à sensibiliser sur diverses plateformes.

Comment HeyGen permet-il une production vidéo rentable pour la collecte de fonds et la promotion d'événements ?

HeyGen rend la création et la production de vidéos rentables pour la collecte de fonds et la promotion d'événements en utilisant la technologie AI pour minimiser le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Notre plateforme offre une bibliothèque multimédia avec des séquences d'archives et des modèles personnalisables, vous permettant de produire des vidéos de haute qualité de manière efficace et dans le respect du budget.

