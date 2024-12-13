Augmentez les Dons avec Notre Générateur de Vidéos de Sensibilisation à la Charité

Créez des vidéos percutantes de sensibilisation non lucrative qui inspirent l'action et les dons. Utilisez notre génération avancée de Voiceover pour un storytelling authentique.

Créez une vidéo émouvante de 60 secondes racontant l'histoire d'une personne dont la vie a été transformée par un acte de charité, visant à inspirer les donateurs potentiels et le grand public. Le style visuel doit être doux, intime et de type documentaire, accompagné d'une musique orchestrale inspirante. Utilisez la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen pour narrer le parcours personnel, assurant une résonance émotionnelle pour un "video storytelling" puissant qui encourage les spectateurs à "stimuler les dons".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour une "campagne de sensibilisation non lucrative" ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux, expliquant un problème urgent et comment votre organisation y répond. Le style visuel doit être lumineux, moderne et utiliser des infographies claires, complétées par une bande sonore contemporaine et entraînante. Employez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et un engagement maximal même sans son, aidant efficacement à "sensibiliser" rapidement sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo de collecte de fonds" professionnelle de 45 secondes détaillant la mission de votre organisation et invitant des bénévoles ou des partenaires d'entreprise à se joindre. Cette vidéo doit présenter un ton visuel sincère et optimiste avec des graphismes épurés et une musique de fond inspirante et non intrusive. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les messages clés avec un visage fiable et cohérent, culminant en un "appel à l'action" clair pour inciter les spectateurs à s'impliquer.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise et percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux avec le "générateur de vidéos de sensibilisation à la charité" mettant en avant un problème critique et sa solution immédiate fournie par votre cause. Cette vidéo doit être rapide, visuellement vibrante, et utiliser des coupes rapides avec des extraits sonores percutants et un texte minimal. Utilisez la vaste "Médiathèque/support de stock" de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants qui résonnent avec les jeunes adultes et les tendances des "vidéos sur les réseaux sociaux" pour une consommation rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Sensibilisation à la Charité

Permettez à votre organisation non lucrative de créer efficacement des vidéos de collecte de fonds et des campagnes de sensibilisation percutantes, stimulant les dons et l'engagement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une collection de "modèles et scènes" spécialement conçus pour les "organisations non lucratives". Cela accélère votre processus de "création de vidéos" pour les campagnes de "sensibilisation à la charité".
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Transformez votre contenu écrit en visuels dynamiques grâce au "Texte-à-vidéo à partir de script". Il vous suffit d'entrer votre histoire, et regardez-la prendre vie, simplifiant le "video storytelling" pour votre cause.
3
Step 3
Appliquez des Voiceovers
Renforcez votre message avec un audio professionnel. Utilisez la "génération de Voiceover" pour ajouter une narration captivante à vos "vidéos de collecte de fonds", les rendant plus engageantes et percutantes pour votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo finale pour diverses plateformes avec le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect". Partagez efficacement vos "vidéos sur les réseaux sociaux" pour "sensibiliser" et "stimuler les dons" pour votre mission.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Bénéficiaires et de Donateurs

.

Produisez des témoignages vidéo authentiques et des histoires de bénéficiaires ou de donateurs pour instaurer la confiance et démontrer l'impact efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le storytelling vidéo pour les organisations non lucratives afin de sensibiliser ?

HeyGen permet aux organisations non lucratives de créer des récits captivants avec des avatars AI et la génération de Voiceover, rendant vos vidéos de sensibilisation à la charité plus engageantes. Utilisez des modèles et une riche médiathèque pour transmettre efficacement votre mission et sensibiliser à votre cause.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos pour les campagnes de sensibilisation à la charité ?

HeyGen propose des capacités puissantes de texte-à-vidéo à partir de script, des modèles et des scènes, et un montage par glisser-déposer pour simplifier la création de vidéos. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/légendes et utiliser des contrôles de marque pour maintenir un message cohérent pour vos campagnes de sensibilisation non lucrative.

HeyGen peut-il aider les organisations non lucratives à créer des vidéos de collecte de fonds efficaces pour stimuler les dons ?

Absolument, HeyGen aide les organisations non lucratives à produire des vidéos de collecte de fonds percutantes en incorporant des avatars AI et des éléments d'appel à l'action personnalisables. Créez facilement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large et de stimuler les dons.

La technologie de générateur de vidéos AI de HeyGen est-elle conviviale pour les organisations non lucratives sans expérience approfondie en création vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer rapidement des vidéos professionnelles de sensibilisation à la charité. Son interface intuitive, couplée à des modèles diversifiés, permet aux organisations non lucratives de produire du contenu de haute qualité sans compétences spécialisées en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo