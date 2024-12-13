Générateur de Vidéos de Mise à Jour Caritative pour l'Engagement des Donateurs

Créez des mises à jour caritatives convaincantes qui augmentent les dons. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour raconter votre histoire et accroître l'engagement avec facilité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de mise à jour caritative de 60 secondes présentant un nouveau projet urgent destiné aux organisations de subventions et aux sponsors d'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et porteur d'espoir, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer un récit puissant. Cette pièce articulera le problème, présentera votre solution innovante et inclura un appel à l'action fort pour le partenariat, visant à obtenir un financement significatif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo caritative poignante de 30 secondes, ciblant le grand public et les abonnés des réseaux sociaux, en présentant un témoignage personnel d'un bénéficiaire. Cette présentation visuelle intime et brute doit utiliser un avatar AI de HeyGen pour transmettre un message puissant, soutenu par une musique de fond douce. L'objectif est de connecter profondément les spectateurs au côté humain de votre cause, démontrant la différence profonde que font les dons à travers une histoire relatable, créée efficacement avec un créateur de vidéos caritatives.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo courte engageante de 20 secondes pour le marketing sur les réseaux sociaux, offrant un aperçu dynamique des coulisses du travail quotidien de votre organisation. Destinée aux bénévoles actuels et potentiels, la vidéo doit maintenir un style visuel rapide et inspirant, incorporant du texte à l'écran et utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la portée. Cette vidéo vise à stimuler l'intérêt des bénévoles et à mettre en avant l'effort collectif dans votre pipeline de production de vidéos de collecte de fonds.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour Caritative

Créez rapidement et facilement des mises à jour vidéo convaincantes pour votre association à but non lucratif, engageant vos donateurs et soutiens avec une narration professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle et un Script
Commencez par choisir parmi une variété de **modèles et scènes** conçus professionnellement pour les mises à jour caritatives. Entrez simplement votre message pour créer une histoire puissante.
2
Step 2
Générez Votre Contenu Vidéo
Transformez votre script en une vidéo dynamique en utilisant la technologie **Texte-à-vidéo à partir du script**. Notre AI générera automatiquement des visuels et des voix off naturelles pour donner vie à votre message.
3
Step 3
Améliorez et Personnalisez Votre Mise à Jour
Affinez votre vidéo avec des **sous-titres/captions** pour l'accessibilité et la portée mondiale. Personnalisez les éléments de marque comme votre logo et vos couleurs pour renforcer l'identité de votre organisation et maximiser l'impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Finalisez votre mise à jour en utilisant le **redimensionnement et les exports de rapport d'aspect** pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez facilement votre histoire percutante pour vous connecter avec les donateurs et inspirer l'action à travers vos canaux.

Partagez des Histoires de Succès Impactantes

Communiquez efficacement l'impact positif de votre association en créant des vidéos AI engageantes qui mettent en lumière les histoires des bénéficiaires et les résultats des projets.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de collecte de fonds convaincantes pour les organisations caritatives ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos caritatives intuitif, permettant aux associations à but non lucratif de générer rapidement des vidéos de collecte de fonds professionnelles en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela simplifie la narration, vous aidant à vous connecter profondément avec votre public et à inspirer des dons.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de mise à jour caritative efficace pour les associations à but non lucratif ?

HeyGen exploite une technologie avancée de génération de vidéos AI et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos de mise à jour caritatives engageantes. Cela permet aux organisations de maintenir une communication cohérente avec les donateurs, améliorant la transparence et favorisant un engagement accru avec un minimum d'effort.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos caritatives personnalisables pour s'aligner sur notre marque ?

Absolument. HeyGen offre une sélection diversifiée de modèles personnalisables spécialement conçus pour les vidéos caritatives et le marketing sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement intégrer l'image de marque de votre organisation, vos logos et vos messages spécifiques pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité unique.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement et l'accessibilité du contenu vidéo de notre association caritative ?

HeyGen améliore l'engagement grâce à des fonctionnalités telles que la génération de voix off réaliste et les sous-titres automatiques, rendant votre contenu plus accessible à un public plus large. Cela est particulièrement efficace pour les vidéos courtes partagées sur diverses plateformes de réseaux sociaux, augmentant la portée et l'impact global.

