Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds dynamique de 30 secondes ciblant les équipes marketing des associations à but non lucratif et les petits organisateurs de charité, illustrant la facilité de lancement d'une nouvelle campagne. Cette vidéo dynamique doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu engageant, avec une musique motivante et une présentation enthousiaste qui inspire à l'action et met en avant votre cause.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pleine d'espoir de 60 secondes pour le grand public et les soutiens existants, démontrant puissamment comment les dons augmentent l'impact. Le style visuel émotionnel sera renforcé par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagné d'une narration douce et de sous-titres/captions clairs pour assurer l'accessibilité et maximiser la résonance émotionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 20 secondes sur le soutien caritatif spécifiquement pour les utilisateurs de réseaux sociaux et un public plus jeune, conçue pour une consommation rapide. Le style visuel et audio doit être rapide et moderne, optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect de HeyGen, garantissant que votre message est percutant et instantanément engageant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Soutien Caritatif

Créez facilement des vidéos d'aperçu convaincantes pour mettre en valeur votre travail caritatif, engager les soutiens et inspirer plus de dons avec notre créateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou un Script
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de "modèles personnalisables" ou collez votre propre script. Notre plateforme utilise ensuite la conversion Texte-en-vidéo à partir du script pour générer rapidement vos scènes vidéo initiales.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez le message de votre vidéo en intégrant des "médias de stock" convaincants de notre bibliothèque de médias/stock. Vous pouvez également ajouter des avatars AI expressifs et générer des voix off au son naturel.
3
Step 3
Affinez et Marquez Votre Vidéo
Améliorez "l'accessibilité" et l'engagement en générant automatiquement des sous-titres/captions précis pour votre vidéo. Appliquez le branding unique de votre organisation, y compris les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Largement
Finalisez vos "vidéos de collecte de fonds" en sélectionnant le format idéal pour votre public. Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour préparer votre contenu pour diverses plateformes et maximiser sa portée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Vidéos d'Aperçu Percutantes

Créez des vidéos d'aperçu motivantes qui mettent en avant le travail de votre association, inspirant des connexions plus profondes et encourageant la participation des donateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de collecte de fonds percutantes pour les organisations caritatives ?

HeyGen permet aux associations de produire facilement des vidéos de collecte de fonds professionnelles et des vidéos explicatives de charité. Grâce à la technologie de création de vidéos AI, vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes pour transmettre efficacement votre message.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos à but non lucratif ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles personnalisables et la possibilité d'intégrer le logo et les couleurs de votre organisation. Vous pouvez également utiliser une bibliothèque de médias diversifiée et un support de stock pour créer des vidéos uniques et conformes à votre marque qui résonnent avec votre public.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités qui améliorent l'accessibilité du contenu vidéo caritatif ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos caritatives grâce à des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off de haute qualité. Ces fonctionnalités garantissent que votre message atteint un public plus large et respecte les normes de communication inclusive.

Les avatars AI générés par HeyGen peuvent-ils aider à augmenter les dons pour ma cause ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran convaincante et cohérente, aidant les équipes marketing des associations à communiquer efficacement leur mission. En utilisant des avatars AI pour délivrer des récits puissants, vous pouvez créer un contenu engageant conçu pour augmenter les dons et obtenir du soutien pour vos initiatives caritatives.

