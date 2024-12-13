Générateur de Vidéos de Personnages : Créez des Vidéos AI Engagantes Instantanément

Transformez sans effort vos scripts en histoires visuelles captivantes avec notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo explicative captivante de 30 secondes destinée aux jeunes adultes férus de technologie, présentant une nouvelle application fictive avec un style visuel animé et lumineux, accompagné d'une voix off professionnelle, amicale et dynamique. Cette vidéo doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour l'interaction des personnages et sa fonctionnalité de génération de voix off pour transmettre les informations clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo narrative émouvante de 45 secondes destinée aux familles et aux individus à la recherche d'idées de cadeaux uniques, dépeignant une histoire touchante d'un objet personnalisé. Employez un style visuel cinématographique doux et chaleureux avec des transitions délicates et un style audio calme et émouvant avec musique de fond. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour structurer l'histoire et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, en veillant à ce que le contenu personnalisé résonne profondément.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'annonce dynamique de 60 secondes ciblant les professionnels et les apprenants à vie, promouvant un nouveau cours en ligne passionnant avec un style visuel moderne et énergique et des superpositions de texte audacieuses. L'audio doit être confiant, enthousiaste et livré avec une narration claire. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour rapidement donner le ton et le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour garantir qu'il soit parfait sur diverses plateformes pour une portée maximale avec vos vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation de produit engageante de 20 secondes pour les clients potentiels et les professionnels du marketing, mettant en avant un gadget innovant. Employez un style visuel minimaliste et élégant qui se concentre sur les caractéristiques du produit, enrichi par un générateur de vidéo de personnage, et associé à un audio concis et persuasif avec des effets sonores subtils. Incorporez les avatars AI de HeyGen pour démontrer l'interaction avec le produit et puisez dans la bibliothèque de médias/stock pour enrichir la présentation visuelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Personnages

Créez sans effort des vidéos engageantes avec des personnages AI. Transformez le texte en visuels dynamiques et transmettez votre message avec un présentateur réaliste, le tout en quelques étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi la bibliothèque diversifiée d'avatars AI de HeyGen ou créez votre personnage personnalisé pour servir de présentateur virtuel.
2
Step 2
Générez Votre Script en Voix
Entrez votre script, et la capacité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen le convertira en une voix off au son naturel, synchronisée automatiquement avec votre avatar pour une synchronisation labiale réaliste.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des visuels de fond et en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Revoyez votre vidéo finale, puis utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour la générer dans le format parfait pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Performantes

Concevez rapidement des publicités percutantes avec un créateur de vidéos AI, en utilisant des personnages AI pour transmettre efficacement votre message et stimuler les conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création vidéo ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les invites textuelles en contenu vidéo engageant de manière efficace. Il intègre des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, simplifiant l'ensemble du flux de création vidéo pour diverses applications.

Quels types de vidéos créatives puis-je réaliser avec HeyGen ?

En tant que créateur de vidéos AI polyvalent, HeyGen permet aux utilisateurs de produire une large gamme de contenus créatifs. Vous pouvez facilement générer des vidéos de formation engageantes, des vidéos explicatives informatives ou du contenu personnalisé en utilisant des avatars AI préfabriqués et des modèles de vidéos personnalisables.

HeyGen prend-il en charge la transformation de texte en vidéo avec AI ?

Oui, HeyGen est un générateur de texte en vidéo AI de premier plan qui convertit sans effort vos scripts en vidéos dynamiques. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen utilise une AI avancée pour produire une création vidéo de haute qualité avec synchronisation labiale et voix AI expressives.

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI pour la production vidéo ?

HeyGen propose un générateur d'avatars AI avancé, offrant une sélection diversifiée de personnages numériques réalistes. Ces avatars AI donnent vie à votre script avec des mouvements naturels et une synchronisation labiale précise, rendant vos vidéos plus engageantes et professionnelles.

