Générateur de Vidéos de Formation à la Vente pour les Partenaires : Améliorez la Performance des Partenaires

Déployez rapidement des vidéos de formation et d'intégration engageantes pour vos partenaires de distribution en utilisant des avatars AI réalistes.

423/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle concise de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs ou aux clients existants, démontrant une fonctionnalité complexe avec des visuels clairs et étape par étape et une musique de fond entraînante. Employez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour traduire facilement vos instructions en une présentation engageante, complétée par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'accueil de 30 secondes pour les nouveaux partenaires de distribution, avec un design professionnel et épuré et une musique de fond inspirante avec une voix AI chaleureuse. Cette vidéo devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement la cohérence de la marque et incorporer des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour faire une forte première impression.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 40 secondes pour les employés internes ou les parties prenantes externes, articulant la vision de votre entreprise en utilisant des séquences de stock de haute qualité et une musique cinématographique. Construisez ce récit de manière fluide en convertissant votre script soigneusement élaboré en vidéo via la transformation de texte en vidéo, en veillant à ce que les éléments de vos kits de marque soient appliqués de manière cohérente tout au long.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation à la Vente pour les Partenaires

Transformez sans effort vos supports de formation à la vente pour les partenaires en vidéos engageantes alimentées par l'AI, prêtes à éduquer et à autonomiser vos partenaires à l'échelle mondiale.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script détaillé de formation à la vente pour les partenaires dans l'éditeur. Ce contenu sera la base de votre vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI réalistes pour être le présentateur de votre module de formation, assurant une présence à l'écran professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off AI
Améliorez votre vidéo en ajoutant une voix off AI de haute qualité pour narrer votre script, fournissant un audio clair et engageant pour vos partenaires de distribution.
4
Step 4
Générez des Vidéos de Formation
Avec votre script, avatar et voix off en place, générez vos vidéos de formation complètes, prêtes pour la distribution et l'autonomisation de vos canaux de vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès pour la Vente

.

Développez des vidéos AI convaincantes pour présenter des histoires de succès client, équipant efficacement les partenaires de distribution avec des outils de vente puissants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement et de manière créative des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant une vaste bibliothèque de modèles et des avatars AI réalistes. Il vous suffit de fournir votre script, et la technologie de transformation de texte en vidéo de HeyGen donnera vie à votre contenu avec une voix off AI.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des besoins de contenu diversifiés ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui transforme le texte en vidéo avec des capacités avancées de voix off AI. Il prend en charge diverses applications, y compris les vidéos d'intégration et les vidéos tutoriels, et offre un support multilingue pour atteindre un public mondial.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation à la vente pour refléter notre marque ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un excellent générateur de vidéos de formation à la vente pour les partenaires, offrant des contrôles de marque robustes pour assurer la cohérence. Vous pouvez facilement intégrer vos kits de marque avec logos et couleurs, améliorant ainsi votre contenu d'habilitation des ventes.

Comment l'AI générative de HeyGen améliore-t-elle la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen exploite une AI générative avancée pour simplifier et accélérer la création de vidéos d'intégration percutantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et convertir leur script en contenu vidéo captivant sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo