Générateur de Vidéos pour Partenaires de Chaîne : Boostez la Formation & les Ventes

Transformez le texte en contenu d'intégration et de vente dynamique en utilisant des avatars AI réalistes pour une création vidéo efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les clients et prospects, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Adoptez un style visuel rapide et énergique avec une musique de fond entraînante et un intervenant professionnel pour créer un contenu de soutien aux ventes percutant qui capte instantanément l'attention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, illustrant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour créer du contenu marketing. Le style visuel et audio doit être clair, informatif et accessible, avec une voix off AI amicale pour guider les spectateurs à travers les principaux avantages.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes inspirant les nouveaux utilisateurs de HeyGen à créer rapidement leur premier projet, en se concentrant sur la facilité d'utilisation de nos modèles et scènes complets. Cette vidéo doit être visuellement entraînante avec des coupes rapides, des images inspirantes, un texte superposé minimal et une musique de fond motivante, démontrant la puissance immédiate de notre outil de création vidéo.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos pour Partenaires de Chaîne

Créez rapidement des vidéos professionnelles d'intégration, de formation et promotionnelles pour vos partenaires de chaîne en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels, idéaux pour le contenu d'intégration, de formation ou promotionnel, pour commencer rapidement votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar
Collez votre script et choisissez parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu. Cela utilise notre capacité d'avatars AI pour créer des narrations engageantes.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez le logo et la palette de couleurs de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque intuitifs. Assurez-vous que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats adaptés à toutes les plateformes. Partagez facilement votre contenu pour atteindre vos partenaires de chaîne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez le Soutien aux Ventes avec des Témoignages

Fournissez aux partenaires de chaîne des vidéos AI convaincantes de témoignages de réussite client pour renforcer leurs arguments de vente et établir la confiance avec les prospects.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il d'outil puissant de création vidéo pour des campagnes marketing créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos promotionnelles captivantes et divers contenus marketing. Sa plateforme intuitive facilite la conversion de texte en vidéo et l'utilisation d'avatars AI pour donner vie aux concepts créatifs.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils transformer le texte en contenu vidéo engageant pour divers besoins ?

Absolument, les avatars AI sophistiqués de HeyGen permettent une conversion fluide du texte en vidéo, vous permettant de produire des vidéos professionnelles sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs. Cette fonctionnalité est idéale pour créer facilement des vidéos d'intégration dynamiques ou du contenu de soutien aux ventes.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je générer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen est incroyablement polyvalent, vous permettant de produire une large gamme de contenus, y compris du contenu marketing, des vidéos de formation et des promotions sur les réseaux sociaux. Avec une vaste bibliothèque de modèles vidéo, vous pouvez rapidement créer des vidéos soignées pour tous vos besoins.

HeyGen est-il un générateur de vidéos pour partenaires de chaîne efficace pour créer du contenu diversifié ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour les partenaires de chaîne, permettant la création rapide de contenu marketing de marque et de vidéos de formation. Ses fonctionnalités de conversion de texte en vidéo et ses avatars AI permettent aux partenaires de produire des vidéos de haute qualité et cohérentes sans effort.

