Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux utilisateurs finaux, les guidant à travers une nouvelle fonctionnalité dans une vidéo de formation. Visuellement, visez une esthétique propre et pédagogique avec des démonstrations claires étape par étape et du texte à l'écran soulignant les actions clés, soutenues par une narration calme et encourageante. Assurez-vous que la vidéo utilise efficacement les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement, rendant les processus complexes facilement compréhensibles pour un large public intéressé par les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes ciblant les professionnels de la formation et du développement, en mettant l'accent sur la facilité de création de contenu engageant avec un générateur de vidéos AI. Le ton visuel doit être dynamique et attrayant, présentant des transitions rapides entre différents scénarios de formation, animés par un avatar AI confiant et expressif. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité et les possibilités créatives offertes par les avatars AI de HeyGen, démontrant à quel point il est facile de créer du contenu professionnel en utilisant divers modèles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'entreprise de 50 secondes destinée aux responsables de la formation et du développement, illustrant comment personnaliser des vidéos pour répondre aux divers besoins de formation des employés. La présentation visuelle doit être professionnelle et informative, avec un mélange de graphiques animés et de scénarios réels, accompagnée d'une voix off claire et articulée. Utilisez la capacité de HeyGen à utiliser des modèles et des scènes pour montrer l'étendue des options personnalisables disponibles, garantissant que le contenu est facilement adaptable à toutes les exigences d'un générateur de vidéos de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Changelog

Créez facilement des vidéos de formation dynamiques pour vos changelogs. Générez des mises à jour engageantes avec des avatars AI, des voix off et une personnalisation facile pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller les détails de votre changelog ou rédigez directement votre script. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script convertit rapidement votre contenu en la base de vidéos de formation efficaces.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Narration
Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter vos mises à jour. La plateforme génère automatiquement une narration naturelle à partir de votre script, améliorant votre création de vidéos AI.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo avec l'apparence de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Ajoutez des médias pertinents, de la musique et des sous-titres pour personnaliser les vidéos pour un impact maximal.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Finalisez votre production et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour obtenir un ajustement parfait pour toute plateforme. Offrez une sortie visuelle de haute qualité qui communique clairement vos mises à jour de changelog.

Démystifiez les Mises à Jour Complexes

Transformez des détails de changelog complexes et des formations techniques en vidéos explicatives claires et concises en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité créative des vidéos de formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de formation de haute qualité grâce à ses capacités avancées d'AI. Profitez de modèles personnalisables, d'avatars AI et de sous-titres animés pour rendre votre contenu visuellement attrayant et mémorable pour tout public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des besoins de formation divers ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, simplifiant la création de vidéos de formation efficaces pour divers objectifs comme l'intégration des employés ou les vidéos explicatives de produits. Notre plateforme vous permet de transformer du texte en vidéo de manière fluide, en incorporant des voix off AI et un branding personnalisé.

HeyGen peut-il aider à créer des visuels et des avatars engageants pour mon contenu de formation ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de visuels engageants et d'avatars AI pour rehausser votre contenu de formation. Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et personnalisez-les, ainsi que des visuels dynamiques et des enregistrements d'écran, pour offrir des expériences éducatives percutantes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage et de création de vidéos pour des résultats professionnels ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos grâce à son interface intuitive et ses puissants outils AI. Convertissez facilement des scripts en vidéos soignées, ajoutez des éléments multi-couches et utilisez les traductions en un clic pour une portée mondiale, garantissant des résultats professionnels de manière efficace.

