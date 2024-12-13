Votre Générateur de Vidéos de Gestion du Changement pour des Transitions Fluides

Créez des vidéos de communication interne engageantes avec des avatars AI époustouflants pour transmettre clairement votre message.

Générez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique, détaillant le déploiement d'un nouveau protocole de cybersécurité et ses implications pour la gestion des données. Le style visuel doit être élégant et axé sur les données, incorporant des diagrammes animés et des organigrammes, tandis que l'audio doit présenter une voix off précise et informative. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de vidéos de communication interne aussi détaillées, garantissant précision et cohérence au sein de l'organisation pendant cette initiative de gestion du changement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes destinée à tous les nouveaux employés, les guidant à travers le système de rapport de dépenses de l'entreprise mis à jour. L'approche visuelle doit être conviviale avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations textuelles utiles, complétée par un ton abordable et conversationnel d'un avatar AI. Cette vidéo de formation et d'intégration doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour rendre l'expérience d'apprentissage plus personnelle et engageante, communiquant efficacement les changements de procédure de manière amicale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de communication de changement organisationnel d'une minute pour tous les employés de l'entreprise, décrivant les avantages et la mise en œuvre progressive d'une nouvelle politique de télétravail. Le style visuel doit être moderne et professionnel, utilisant des infographies épurées et des images positives, avec une voix off confiante et claire. Cette vidéo doit utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous, agissant comme un générateur de vidéos de gestion du changement efficace pour aborder les préoccupations potentielles et favoriser la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative de produit de 45 secondes destinée aux utilisateurs de logiciels existants et à l'équipe de développement interne, mettant en avant la dernière version de fonctionnalité. La présentation visuelle doit être dynamique, avec des coupes rapides de démonstrations d'interface utilisateur et des mises en avant de fonctionnalités, accompagnée d'une voix off enthousiaste mais précise. Utilisez les modèles de vidéo et les scènes préconstruites de HeyGen pour générer rapidement cette documentation vidéo, garantissant une présentation cohérente et de haute qualité des nouvelles fonctionnalités.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Gestion du Changement

Créez sans effort des vidéos de gestion du changement professionnelles et engageantes pour communiquer clairement les mises à jour, guider votre équipe et assurer des transitions fluides.

1
Step 1
Créez Votre Message
Commencez par rédiger ou coller votre message de gestion du changement, puis laissez notre technologie intelligente de texte-à-vidéo transformer votre script en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre vidéo, assurant un porte-parole cohérent et accessible pour votre communication de changement organisationnel.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Incorporez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding pour maintenir un aspect cohérent et professionnel qui renforce votre communication interne.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale avec des sous-titres et captions automatiques, puis téléchargez-la ou partagez-la facilement à travers vos canaux de communication interne préférés pour une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez l'Adhésion des Employés au Changement

Motivez et informez les employés sur les nouvelles initiatives et la vision, favorisant l'acceptation et l'enthousiasme pendant les périodes de transformation organisationnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de conversion de texte en vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir de vos scripts textuels. Ses capacités avancées de texte-à-vidéo, combinées à un puissant générateur de vidéos AI, produisent automatiquement un contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off. Cela réduit considérablement la complexité technique généralement associée à la production vidéo.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos de communication interne efficaces pour la gestion du changement ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos de communication interne convaincantes, notamment pour la gestion du changement. Vous pouvez rapidement tirer parti de modèles de vidéos personnalisables et d'avatars AI pour transmettre des messages critiques de manière efficace, garantissant une communication de changement organisationnel cohérente et claire sans expérience approfondie en production vidéo.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos modèles de vidéos, maintenant un aspect professionnel et cohérent à travers toutes vos vidéos de communication interne ou de marketing.

Comment les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen peuvent-ils améliorer mon contenu vidéo ?

Les avatars AI innovants de HeyGen et la génération de voix off de haute qualité élèvent votre contenu vidéo en apportant une touche humaine sans nécessiter de tournage. Ces têtes parlantes réalistes peuvent transmettre votre message de manière claire et expressive, renforcée par des sous-titres/captions automatiques, rendant vos vidéos plus engageantes et accessibles pour divers usages comme les vidéos de formation et d'intégration ou les explications de produits.

