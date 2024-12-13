Votre Générateur de Vidéos de Gestion du Changement pour des Transitions Fluides
Créez des vidéos de communication interne engageantes avec des avatars AI époustouflants pour transmettre clairement votre message.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes destinée à tous les nouveaux employés, les guidant à travers le système de rapport de dépenses de l'entreprise mis à jour. L'approche visuelle doit être conviviale avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations textuelles utiles, complétée par un ton abordable et conversationnel d'un avatar AI. Cette vidéo de formation et d'intégration doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour rendre l'expérience d'apprentissage plus personnelle et engageante, communiquant efficacement les changements de procédure de manière amicale.
Développez une vidéo de communication de changement organisationnel d'une minute pour tous les employés de l'entreprise, décrivant les avantages et la mise en œuvre progressive d'une nouvelle politique de télétravail. Le style visuel doit être moderne et professionnel, utilisant des infographies épurées et des images positives, avec une voix off confiante et claire. Cette vidéo doit utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous, agissant comme un générateur de vidéos de gestion du changement efficace pour aborder les préoccupations potentielles et favoriser la compréhension.
Produisez une vidéo explicative de produit de 45 secondes destinée aux utilisateurs de logiciels existants et à l'équipe de développement interne, mettant en avant la dernière version de fonctionnalité. La présentation visuelle doit être dynamique, avec des coupes rapides de démonstrations d'interface utilisateur et des mises en avant de fonctionnalités, accompagnée d'une voix off enthousiaste mais précise. Utilisez les modèles de vidéo et les scènes préconstruites de HeyGen pour générer rapidement cette documentation vidéo, garantissant une présentation cohérente et de haute qualité des nouvelles fonctionnalités.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à la Gestion du Changement.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les nouveaux processus et systèmes lors de changements organisationnels avec des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Élargissez le Contenu d'Intégration et d'Apprentissage.
Produisez et distribuez rapidement des cours d'intégration et d'apprentissage complets pour une main-d'œuvre dispersée à l'échelle mondiale vivant un changement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de conversion de texte en vidéo ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir de vos scripts textuels. Ses capacités avancées de texte-à-vidéo, combinées à un puissant générateur de vidéos AI, produisent automatiquement un contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off. Cela réduit considérablement la complexité technique généralement associée à la production vidéo.
HeyGen peut-il aider à générer des vidéos de communication interne efficaces pour la gestion du changement ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos de communication interne convaincantes, notamment pour la gestion du changement. Vous pouvez rapidement tirer parti de modèles de vidéos personnalisables et d'avatars AI pour transmettre des messages critiques de manière efficace, garantissant une communication de changement organisationnel cohérente et claire sans expérience approfondie en production vidéo.
Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos modèles de vidéos, maintenant un aspect professionnel et cohérent à travers toutes vos vidéos de communication interne ou de marketing.
Comment les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen peuvent-ils améliorer mon contenu vidéo ?
Les avatars AI innovants de HeyGen et la génération de voix off de haute qualité élèvent votre contenu vidéo en apportant une touche humaine sans nécessiter de tournage. Ces têtes parlantes réalistes peuvent transmettre votre message de manière claire et expressive, renforcée par des sous-titres/captions automatiques, rendant vos vidéos plus engageantes et accessibles pour divers usages comme les vidéos de formation et d'intégration ou les explications de produits.