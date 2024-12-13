Générateur de Vidéos de Formation à la Gestion du Changement AI
Rationalisez la formation des employés avec des vidéos explicatives dynamiques, facilement générées avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les nouveaux employés et le personnel existant, détaillant les récentes mises à jour de nos politiques RH. Le style visuel doit être épuré et de type infographique, utilisant des visuels faciles à comprendre et une narration AI calme et rassurante. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement le contenu et des sous-titres pour l'accessibilité dans ce module de formation des employés.
Créez une vidéo de communication interne de 90 secondes pour les managers et les chefs d'équipe, annonçant une restructuration organisationnelle significative. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais empathique, avec un présentateur avatar AI professionnel dans un cadre formel, complété par des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transmettre la stabilité et la vision future, assurant des vidéos de gestion du changement efficaces.
Concevez une vidéo de conseil rapide de 30 secondes pour les employés en télétravail et en mode hybride, offrant des conseils sur l'adaptation aux nouvelles modalités de travail flexibles. Le style visuel doit être dynamique et énergique, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide et une narration AI énergique pour délivrer des messages concis et motivants qui favorisent l'engagement des employés et mettent en avant les aspects clés des vidéos de formation AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Programmes de Formation Complets.
Élargissez votre formation à la gestion du changement en produisant efficacement de nombreux cours et en les diffusant à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement dans l'Apprentissage.
Améliorez la compréhension et la mémorisation des nouvelles politiques ou processus grâce à des vidéos de formation AI hautement engageantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de formation ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation très créatives avec facilité en offrant des modèles de vidéos personnalisables et une riche bibliothèque de médias. Vous pouvez intégrer l'identité de votre marque avec des logos et des couleurs pour garantir des visuels professionnels et attrayants.
Quelles capacités AI offre HeyGen pour générer du contenu vidéo engageant ?
HeyGen utilise une AI avancée pour générer du contenu vidéo engageant directement à partir de scripts textuels, avec une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes. Ce générateur de vidéos AI simplifie la production, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité rapidement et efficacement.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation à la gestion du changement efficaces ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour produire des vidéos de formation à la gestion du changement percutantes. Sa plateforme intuitive permet la création rapide de vidéos explicatives et de modules d'apprentissage en entreprise, assurant une communication claire lors de la transformation numérique ou du changement organisationnel.
HeyGen prend-il en charge les voix off multilingues et les sous-titres pour la formation des employés à l'échelle mondiale ?
Oui, HeyGen offre un support robuste pour les voix off multilingues et les sous-titres AI automatiques, rendant vos vidéos de formation des employés accessibles à un public mondial. Cela assure une communication et une compréhension efficaces à travers divers groupes linguistiques au sein de votre organisation.