Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen, spécifiquement destinée aux créateurs de contenu en herbe et aux propriétaires de petites entreprises, pour dévoiler le défi créatif de ce mois-ci. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques et une bande sonore motivante et entraînante, tandis que le récit utilise l'avatar AI comme 'créateur de vidéo du défi du mois' pour inspirer la participation et guider les spectateurs à travers les premières étapes. Cette courte vidéo doit être encourageante et visuellement stimulante, suscitant un intérêt immédiat pour le nouveau défi vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative de 60 secondes pour célébrer les participants d'un 'défi vidéo de 30 jours' récemment conclu, visant à motiver la communauté créative en général. Le style visuel doit être un montage rapide de divers clips vidéo, présentant différentes idées créatives et réussites du défi, accompagné d'une bande sonore exaltante et victorieuse. Cette vidéo, mettant en lumière le parcours de création vidéo, doit incorporer les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et souligner les points clés, créant un puissant sentiment d'accomplissement et d'inspiration partagée.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de HeyGen qui souhaitent rapidement devenir des 'créateurs de vidéos' compétents pour les réseaux sociaux. Cette courte vidéo doit montrer à quel point il est facile de convertir un script en 'vidéos courtes' dynamiques en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être minimaliste et axé sur la capture d'écran, avec une voix off claire et calme guidant le processus, accompagnée d'une musique de fond douce et discrète pour maintenir l'attention sur la démonstration technique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo teaser intrigante de 40 secondes, ciblant nos membres de la communauté existants et de potentiels nouveaux participants, conçue pour susciter l'anticipation pour les 'défis créatifs' du mois prochain. Le style visuel doit être abstrait et artistique, mêlant des images évocatrices de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen avec des animations subtiles et des indices textuels, le tout souligné par une bande sonore cinématographique à la fois suspense et inspirante. Cette vidéo vise à éveiller la curiosité et 'inspirer la créativité' en suggérant divers thèmes à venir, rendant les spectateurs impatients de découvrir le grand dévoilement du prochain défi vidéo.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo du Défi du Mois

Créez facilement des vidéos engageantes pour tout défi créatif, vous permettant de partager votre histoire unique et d'inspirer les autres.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ Créatif
Sélectionnez parmi les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre projet de "créateur de vidéo du défi du mois". Parcourez les mises en page préconçues pour trouver la base parfaite pour votre défi créatif.
2
Step 2
Générez Votre Récit Engagé
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off puissante. Tapez simplement votre texte, et HeyGen créera une narration captivante pour votre entrée de "défi vidéo", assurant clarté et impact.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels et Votre Branding
Élevez votre vidéo avec des contrôles de branding personnalisés. Incorporez votre logo, vos couleurs personnalisées et des médias uniques de notre bibliothèque pour refléter votre style et "inspirer la créativité" de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Préparez votre vidéo pour toute plateforme avec un redimensionnement et des exportations de ratios d'aspect sans faille. Créez des "vidéos courtes" optimisées pour les réseaux sociaux ou YouTube Shorts, prêtes à être soumises et à montrer votre talent.

Inspirez et Motivez les Participants

Créez des vidéos motivationnelles puissantes pour lancer ou conclure votre défi, inspirant les participants et les abonnés à maintenir la constance et à atteindre leurs objectifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les défis créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de facilement "créer une vidéo" pour tout "défi créatif" en utilisant "texte-à-vidéo à partir d'un script" et divers "avatars AI". Cette plateforme "inspire la créativité" en simplifiant le processus de "montage", vous permettant de vous concentrer sur vos "idées créatives" sans outils complexes.

HeyGen peut-il être utilisé comme un "créateur de vidéo du défi du mois" dédié ?

Absolument, HeyGen est un "créateur de vidéo" idéal pour tout "défi vidéo de 30 jours" ou "défi vidéo" en cours. Il fournit des "modèles et scènes" professionnels et une "génération de voix off" pour vous aider à produire rapidement et "soumettre des vidéos".

Comment HeyGen peut-il m'aider à optimiser mes "vidéos courtes" pour les plateformes "social media" comme "YouTube Shorts" ?

HeyGen vous permet de produire sans effort des "vidéos courtes" de haute qualité optimisées pour les "réseaux sociaux", y compris "YouTube Shorts". Avec le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" et les "sous-titres/captions" automatiques, votre "création vidéo" pour tout "défi vidéo" se démarquera et atteindra une "croissance personnelle" en ligne.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mettre en valeur mes "idées créatives" uniques pour un "défi vidéo" ?

HeyGen offre des "contrôles de branding" étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées pour personnaliser votre "création vidéo". Vous pouvez également accéder à une riche "bibliothèque de médias/support stock" pour développer davantage vos "idées créatives" uniques et rendre chaque entrée de "défi vidéo" distincte.

