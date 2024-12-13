Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen, spécifiquement destinée aux créateurs de contenu en herbe et aux propriétaires de petites entreprises, pour dévoiler le défi créatif de ce mois-ci. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques et une bande sonore motivante et entraînante, tandis que le récit utilise l'avatar AI comme 'créateur de vidéo du défi du mois' pour inspirer la participation et guider les spectateurs à travers les premières étapes. Cette courte vidéo doit être encourageante et visuellement stimulante, suscitant un intérêt immédiat pour le nouveau défi vidéo.

Générer une Vidéo