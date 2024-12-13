Générateur de Vidéos de Formation à la Certification pour une Création de Cours Facile
Développez rapidement des vidéos de formation engageantes et des cours en ligne en utilisant des avatars AI pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes ciblant les nouveaux employés de tous les départements, axée sur les réglementations en matière de confidentialité des données. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais accessible avec un ton audio rassurant et calme, rendant les informations complexes digestes. Exploitez les "Avatars AI" réalistes de HeyGen pour présenter le contenu de manière cohérente, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés via des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour une accessibilité maximale dans ce processus d'intégration des employés essentiel.
Produisez une vidéo promotionnelle inspirante de 60 secondes pour attirer les apprenants potentiels vers un nouveau programme de générateur de vidéos de formation à la certification professionnelle. L'esthétique visuelle doit être dynamique et moderne, mettant en avant des histoires de réussite et des avantages clés, le tout sur une musique de fond entraînante et une voix motivante. Construisez ce récit engageant en utilisant les "Modèles & scènes" diversifiés de HeyGen et enrichissez la narration avec des visuels de haute qualité issus de la "Bibliothèque de médias/support de stock."
Concevez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les utilisateurs maîtrisant un nouveau module logiciel, dans le cadre d'une initiative de formation d'entreprise plus large. La vidéo nécessite une présentation visuelle directe et étape par étape avec des démonstrations claires à l'écran et une voix off explicative précise. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et intégrez des "Sous-titres/captions" efficaces pour aider à l'apprentissage et à la rétention dans ce scénario de vidéos de formation pratique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée des Cours et Évoluer la Production.
Générez un volume plus élevé de cours de certification et de matériel de formation, atteignant plus d'apprenants à l'échelle mondiale avec une production vidéo évolutive.
Améliorer l'Engagement et la Rétention des Apprenants.
Utilisez la vidéo AI et les avatars AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la certification ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la certification en utilisant des avatars AI et la technologie Text-to-video, transformant vos scripts en contenu de formation engageant rapidement et efficacement pour vos programmes de certification.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation en entreprise ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration transparente avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage grâce à des fonctionnalités comme l'exportation SCORM, permettant un déploiement efficace de vos vidéos de formation en entreprise générées par AI.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour localiser les vidéos de formation pour des publics divers ?
HeyGen facilite la localisation de vos vidéos de formation avec des sous-titres/captions automatisés et des capacités de voix off AI, garantissant que votre contenu est accessible et percutant pour les employés du monde entier.
Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer le branding dans les vidéos de formation en entreprise ?
Les avatars AI personnalisables de HeyGen vous permettent de maintenir une image de marque cohérente dans vos vidéos de formation en entreprise, donnant vie à vos scripts avec des visuels professionnels qui s'alignent sur l'identité de votre entreprise.