Créez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les professionnels occupés, détaillant les points forts d'un rapport de certification complexe. Le style visuel doit être épuré et moderne avec des animations de texte dynamiques, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à transmettre rapidement des informations clés sur la conformité sans submerger le public, fonctionnant comme un créateur de vidéos de rapport de certification efficace.

Générer une Vidéo