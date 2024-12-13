Créateur de Vidéos d'Évaluation de Certification pour des Évaluations Engagées

Simplifiez la création de vidéos de formation et d'évaluations de compétences avec notre créateur de vidéos de certification, amélioré par des avatars AI pour une présentation professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique engageante de 60 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des quiz vidéo efficaces. Le style doit être clair et interactif, avec une musique de fond entraînante et une voix amicale guidant le spectateur tout au long du processus. Montrez comment les Modèles & scènes de HeyGen peuvent simplifier la création de quiz.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo succincte de 30 secondes ciblant les départements RH et les recruteurs, démontrant une approche innovante de l'évaluation des compétences par vidéo. Adoptez un style visuel moderne, élégant et direct avec un ton professionnel et un son net, garantissant que le message soit clair et concis. Utilisez la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la clarté pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de devenir un créateur de vidéos d'évaluation de certification. L'approche visuelle doit être conviviale et visuellement attrayante avec un branding personnalisé, accompagnée d'une voix off énergique. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des idées en contenu soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'évaluation de certification

Créez facilement des vidéos de certification et d'évaluation engageantes avec des éléments interactifs pour évaluer les compétences et délivrer des certificats.

1
Step 1
Créez votre vidéo d'évaluation
Commencez par générer votre contenu vidéo principal en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen, ou choisissez parmi des modèles préfabriqués pour introduire vos vidéos de formation.
2
Step 2
Ajoutez des évaluations interactives
Intégrez des éléments interactifs comme des quiz vidéo ou des sondages directement dans votre vidéo pour évaluer la compréhension et recueillir les réponses de vos apprenants.
3
Step 3
Personnalisez le branding et les visuels
Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour garantir que votre vidéo de certification ait un aspect professionnel et soit conforme aux normes de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et délivrez des certificats
Exportez facilement votre vidéo de certification finalisée dans divers formats d'aspect, puis procédez à la délivrance de certificats basés sur les résultats de l'évaluation à vos participants.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

Simplifiez les sujets complexes d'évaluation de certification et améliorez les résultats d'apprentissage en transformant des sujets complexes en contenu vidéo digeste.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de certification uniques ?

HeyGen offre une gamme de modèles de vidéos personnalisables et d'outils d'édition puissants, vous permettant de concevoir et personnaliser des vidéos de certification engageantes sans effort. Vous pouvez facilement ajouter des contrôles de branding pour rendre chaque certification vraiment unique.

Puis-je créer des quiz vidéo interactifs avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation dynamiques et d'incorporer des éléments interactifs comme des quiz vidéo pour évaluer les compétences efficacement. Cela améliore l'engagement et mesure la compréhension.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen transforment vos scripts en vidéos professionnelles, fournissant un présentateur confiant et cohérent pour votre contenu. Cette fonctionnalité simplifie le processus de transformation de texte en vidéo, rendant la création de vidéos accessible et efficace.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation robustes pour mes vidéos ?

Absolument. En tant qu'éditeur vidéo en ligne avancé, HeyGen fournit des capacités de personnalisation étendues, y compris des contrôles de branding et divers modèles. Vous pouvez personnaliser chaque aspect de votre vidéo avant de l'exporter dans différents formats d'aspect.

