Élevez vos cours avec notre créateur de vidéos éducatives de certification
Simplifiez les sujets complexes et améliorez vos programmes de formation avec des avatars AI engageants et réalistes pour les vidéos éducatives de certification.
Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux apprenants actuels ayant des difficultés avec un module complexe, visant à simplifier les sujets complexes pour les certifications. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et pédagogique, utilisant un texte clair à l'écran et des modèles et scènes soigneusement choisis pour illustrer des concepts abstraits. L'audio comportera une voix off calme et autoritaire, enrichie de sous-titres précis pour aider à la compréhension de tous les spectateurs dans un contexte de vidéos éducatives.
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les équipes de formation et les équipes RH, soulignant la facilité avec laquelle elles peuvent améliorer les programmes de formation et de certification. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des contrôles de marque personnalisés et un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour refléter l'identité d'entreprise. Une génération de voix off dynamique transmettra rapidement la puissance de notre créateur de vidéos de certification, rendant la création de contenu fluide et percutante.
Produisez une vidéo animée concise de 15 secondes délivrant une mise à jour cruciale aux professionnels certifiés. Le style visuel doit être lumineux, amical et visuellement accessible, utilisant des éléments vidéo animés simples. L'audio doit être un message direct et informatif créé avec texte-à-vidéo à partir de script, assurant un impact élevé en un court laps de temps. Cette vidéo, optimisée avec redimensionnement d'aspect et exportations pour diverses plateformes, servira de notification rapide et essentielle.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la portée des cours.
Générez et distribuez de nombreux cours en ligne efficacement, élargissant votre portée à un public mondial d'apprenants.
Améliorez l'engagement en formation.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans tous vos programmes de formation et de certification.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos programmes de formation et de certification ?
HeyGen transforme la manière dont les équipes de formation et RH développent des cours en ligne en permettant la création rapide de vidéos éducatives engageantes. Utilisez nos modèles de vidéos étendus et avatars AI pour simplifier les sujets complexes pour les certifications, rendant l'apprentissage plus percutant.
HeyGen propose-t-il une personnalisation de marque pour les vidéos éducatives ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les schémas de couleurs de votre organisation dans toutes vos vidéos de certification. Cela assure la cohérence et renforce votre identité de marque à travers tout le contenu éducatif.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil de création vidéo efficace pour le contenu éducatif ?
HeyGen est un outil de création vidéo efficace car il exploite les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script, simplifiant la production de vidéos éducatives de haute qualité. Cela vous permet de créer rapidement du contenu dynamique qui aide à simplifier les sujets complexes pour les certifications sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.
HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos éducatives animées ?
Absolument. HeyGen peut facilement convertir vos scripts textuels en vidéos éducatives animées, complètes avec génération de voix off AI et sous-titres automatiques. Cela simplifie le processus de création de contenu pour les vidéos de certification, le rendant accessible et efficace.