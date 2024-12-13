Créateur de Vidéos de Clarté de Certification : Simplifiez les Vidéos de Formation

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour le contenu de conformité et éducatif en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés, démontrant les fonctionnalités clés de votre logiciel interne de gestion de projet. Ciblant les nouveaux employés, la vidéo doit présenter un tutoriel engageant, étape par étape, avec des visuels clairs et un avatar AI amical comme présentateur. Les avatars AI de HeyGen sont idéaux pour apporter une touche humaine à ce guide essentiel de montage vidéo en ligne.
Exemple de Prompt 2
Une mise à jour importante des protocoles de sécurité de l'entreprise nécessite une vidéo dynamique de 45 secondes, spécifiquement pour tous les employés de différents départements. Ce contenu éducatif nécessite une esthétique d'entreprise moderne, directe et concise, garantissant la clarté avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité universelle. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque détail de ce message de conformité est facilement compris.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 2 minutes, mettant en avant les fonctionnalités avancées d'un nouveau tableau de bord analytique pour les clients potentiels et les équipes de vente. Le style visuel doit être soigné, élégant et strictement conforme à la marque, incorporant des transitions dynamiques et une voix off professionnelle. L'utilisation des modèles de vidéos professionnels et des scènes de HeyGen est cruciale pour assurer une présentation à fort impact qui reflète un contrôle de marque solide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Clarté de Certification

Créez rapidement des vidéos de certification et de formation professionnelles avec des avatars AI, des éléments de marque et une communication claire pour améliorer la compréhension et la rétention.

1
Step 1
Créez Votre Script de Certification
Commencez par écrire ou coller votre contenu de certification dans l'éditeur intuitif. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer instantanément votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre marque et délivrer efficacement votre contenu de formation, assurant une présentation cohérente et engageante.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Incorporez le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments de marque pour maintenir la cohérence de la marque. Améliorez la clarté avec des médias pertinents de la bibliothèque de stock ou vos propres téléchargements.
4
Step 4
Générez et Affinez
Générez votre vidéo avec des sous-titres ajoutés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et la compréhension. Révisez, apportez les ajustements nécessaires, puis exportez votre vidéo de certification de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes de Certification

Transformez des sujets complexes en contenu vidéo clair et compréhensible, garantissant la conformité et une formation de certification efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme votre script directement en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off, simplifiant considérablement le processus de création vidéo.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos professionnelles ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans des modèles de vidéos professionnels, garantissant que votre contenu s'aligne toujours avec votre identité d'entreprise.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen propose la génération automatique de sous-titres, garantissant que vos vidéos de formation et votre contenu éducatif sont accessibles et conformes pour tous les spectateurs. Cette capacité permet de gagner un temps considérable en post-production.

Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de clarté de certification ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen apportent une touche humaine à vos vidéos de clarté de certification sans besoin de tournage. Ils servent de présentateurs engageants, propulsés par un moteur créatif, rendant les informations complexes plus faciles à comprendre et à retenir.

