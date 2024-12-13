Créateur de Vidéos de Clarté de Certification : Simplifiez les Vidéos de Formation
Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour le contenu de conformité et éducatif en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés, démontrant les fonctionnalités clés de votre logiciel interne de gestion de projet. Ciblant les nouveaux employés, la vidéo doit présenter un tutoriel engageant, étape par étape, avec des visuels clairs et un avatar AI amical comme présentateur. Les avatars AI de HeyGen sont idéaux pour apporter une touche humaine à ce guide essentiel de montage vidéo en ligne.
Une mise à jour importante des protocoles de sécurité de l'entreprise nécessite une vidéo dynamique de 45 secondes, spécifiquement pour tous les employés de différents départements. Ce contenu éducatif nécessite une esthétique d'entreprise moderne, directe et concise, garantissant la clarté avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité universelle. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque détail de ce message de conformité est facilement compris.
Créez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 2 minutes, mettant en avant les fonctionnalités avancées d'un nouveau tableau de bord analytique pour les clients potentiels et les équipes de vente. Le style visuel doit être soigné, élégant et strictement conforme à la marque, incorporant des transitions dynamiques et une voix off professionnelle. L'utilisation des modèles de vidéos professionnels et des scènes de HeyGen est cruciale pour assurer une présentation à fort impact qui reflète un contrôle de marque solide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée des Cours et du Contenu Éducatif.
Développez et distribuez efficacement plus de contenu éducatif et de matériel de certification, en vous connectant avec un public mondial.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des vidéos AI et des éléments interactifs pour améliorer significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les certifications.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme votre script directement en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off, simplifiant considérablement le processus de création vidéo.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos professionnelles ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans des modèles de vidéos professionnels, garantissant que votre contenu s'aligne toujours avec votre identité d'entreprise.
HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen propose la génération automatique de sous-titres, garantissant que vos vidéos de formation et votre contenu éducatif sont accessibles et conformes pour tous les spectateurs. Cette capacité permet de gagner un temps considérable en post-production.
Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de clarté de certification ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen apportent une touche humaine à vos vidéos de clarté de certification sans besoin de tournage. Ils servent de présentateurs engageants, propulsés par un moteur créatif, rendant les informations complexes plus faciles à comprendre et à retenir.