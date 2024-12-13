Créateur de Vidéos de Formation Certifiée : Créez des Cours Engagés
Rationalisez la création de contenu et délivrez des cours professionnels plus rapidement avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel technique de deux minutes pour les employés expérimentés sur une nouvelle fonctionnalité logicielle complexe, servant de partie vitale de la "documentation vidéo" de l'entreprise pour les SOP. La présentation visuelle doit être hautement instructive, avec des enregistrements d'écran détaillés et des éléments mis en évidence, ainsi que des sous-titres clairs et concis pour faciliter la compréhension. Une voix off calme et informative, générée à partir d'un script détaillé, doit guider les utilisateurs à chaque étape, en faisant un guide "comment faire" efficace.
Concevez une vidéo d'"intégration des employés" de 90 secondes engageante pour les membres de l'équipe à distance, présentant la culture de l'entreprise et introduisant les outils essentiels. Le style visuel et audio doit être dynamique et accueillant, utilisant un modèle moderne et incorporant divers avatars AI ainsi que des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience vibrante et informative. Cette vidéo sert de "matériel de formation" crucial pour intégrer les nouveaux employés de manière fluide.
Produisez une mise à jour de 45 secondes pour un programme de "création de vidéos de formation certifiées", mettant en avant les récents changements des meilleures pratiques de l'industrie. Ciblez les professionnels cherchant à se re-certifier, en présentant le contenu avec un style visuel dynamique et instructif, avec des superpositions de texte animées et une voix off confiante et professionnelle générée à partir d'un script. Le produit final nécessite un redimensionnement des proportions et des exports pour s'assurer qu'il est adaptable à diverses plateformes d'apprentissage et améliore vos capacités de "créateur de vidéos de formation".
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui captivent les apprenants, améliorant la rétention des connaissances et l'efficacité globale du programme.
Élargissez l'Offre de Cours et la Portée Mondiale.
Produisez rapidement une gamme plus large de cours certifiés et de contenu éducatif, vous permettant d'atteindre et de certifier un public mondial sans effort.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour rationaliser la production de vidéos de formation de haute qualité. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la création de vidéos. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour divers besoins d'apprentissage.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour une gestion et une distribution efficaces du contenu de formation ?
Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour une gestion fluide et un partage intelligent de votre matériel de formation. Ses outils de collaboration permettent une efficacité d'équipe, et pour la distribution, HeyGen prend en charge la publication de vidéos qui peuvent être facilement intégrées aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants (intégration LMS), optimisant vos flux de travail de formation des employés.
Quels outils avancés d'édition et de personnalisation HeyGen propose-t-il pour le matériel de formation professionnel ?
HeyGen offre une suite complète de logiciels d'édition et d'options de personnalisation pour créer un matériel de formation époustouflant. Cela inclut un éditeur vidéo puissant avec édition basée sur le texte, des améliorations sonores de studio, et des modèles personnalisables, ainsi que des contrôles de marque pour s'assurer que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise.
Comment HeyGen soutient-il la formation des employés à l'échelle mondiale et l'accessibilité avec ses outils de création vidéo ?
HeyGen facilite la formation des employés à l'échelle mondiale en offrant des capacités de lecteur vidéo multilingue et des fonctionnalités de localisation robustes, y compris des sous-titres et légendes automatiques. Ces outils garantissent que vos vidéos de formation sont accessibles et compréhensibles pour un public international diversifié, améliorant la portée de votre contenu de formation précieux.