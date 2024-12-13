Transformez vos rapports avec notre Créateur de Vidéos de Rapports de Certificats

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes célébrant les réussites des récents diplômés de cours, ciblant les éducateurs et les plateformes d'apprentissage en ligne. Le style visuel doit être lumineux et inspirant avec une musique de célébration, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des messages personnalisés de "créateur de vidéos de certificats" et garantir une génération de voix off soignée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes expliquant un rapport de progression personnalisé pour les clients, idéal pour les propriétaires de petites entreprises et les coachs. Adoptez un style visuel propre et moderne avec un ton encourageant, en utilisant la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer le contenu et ajouter automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité, mettant en avant la commodité d'un "créateur de vidéos de rapports personnels".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'entreprise professionnelle de 60 secondes présentant un nouveau programme de certification, destiné aux instituts de formation professionnelle et aux départements RH. Adoptez un style visuel et audio élégant et autoritaire, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une forte présence de marque et en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour une distribution multi-plateforme, consolidant sa position en tant que "créateur de vidéos de rapports de certificats" de premier plan.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes pour annoncer une nouvelle fonctionnalité de "générateur de vidéos AI" pour créer des récompenses, parfaite pour les équipes marketing et les organisateurs d'événements. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et énergique avec une musique de fond entraînante, incorporant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants et mettant en vedette un avatar AI pour présenter avec enthousiasme les nouvelles capacités en tant qu'outil de "créateur de vidéos de certificats".
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports de Certificats

Transformez sans effort des rapports de certificats statiques en présentations vidéo dynamiques, améliorant l'impact et le partage avec des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle vidéo adapté dans notre vaste bibliothèque, conçu pour présenter des rapports de certificats rapidement et professionnellement.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu et la Marque
Personnalisez votre vidéo en ajoutant les détails de votre rapport, des visuels, et en intégrant vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs, pour une présentation cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Générez une Narration Voix Off
Améliorez votre rapport avec une narration claire et engageante en utilisant notre génération de voix off avancée pour créer un audio naturel pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez facilement votre vidéo de rapport de certificat dans divers formats d'aspect, puis partagez-la sans effort sur vos plateformes souhaitées pour mettre en valeur vos réussites.

Cas d'Utilisation

Vidéos de Rapports de Succès Personnalisés

Générez des rapports vidéo personnalisés et des certificats de reconnaissance pour célébrer et partager efficacement les réussites des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de certificats personnalisées ?

HeyGen facilite la création de vidéos de certificats en utilisant une génération vidéo AI avancée. Profitez de notre plateforme intuitive pour transformer vos certificats PDF en rapports vidéo engageants, avec des avatars AI réalistes et des messages personnalisés. Ce processus permet une personnalisation unique pour reconnaître efficacement les réussites.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos de rapports de certificats dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de rapports de certificats. Utilisez notre éditeur glisser-déposer pour intégrer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, et choisissez parmi divers modèles de vidéos pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre organisation. Cela garantit que chaque vidéo de rapport personnel reflète votre identité de marque.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo de certificat ?

Oui, HeyGen simplifie la création d'une vidéo de certificat avec des capacités AI avancées. Notre générateur de vidéos AI vous permet de convertir du texte en présentations vidéo engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle. De plus, les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité et l'engagement pour tous les spectateurs.

Puis-je facilement exporter et partager les vidéos de certificats que je crée avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen assure des options d'exportation et de partage de vidéos fluides pour vos vidéos de certificats complétées. Une fois que vous avez perfectionné votre vidéo à l'aide de notre éditeur vidéo intuitif, vous pouvez la télécharger facilement dans divers formats adaptés à la distribution sur différentes plateformes.

