Développez un message convaincant de 60 secondes pour le "créateur de vidéos CEO" destiné à la communication interne de l'entreprise, ciblant tous les employés et les principaux acteurs. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, avec des visuels nets et haute définition, tandis que l'audio doit être une voix off inspirante et claire pour transmettre la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement le message du CEO en une adresse engageante.

Créez une vidéo marketing percutante de 45 secondes conçue pour les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, utilisant des couleurs vives et une musique de fond engageante, en accord avec les directives de la marque. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques du produit, en veillant à maintenir des contrôles de marque cohérents tout au long de la présentation.
Produisez une vidéo de formation informative de 30 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux outils essentiels. Le style visuel doit être clair, instructif et accueillant, incorporant des graphiques faciles à comprendre, avec un ton audio enjoué et amical. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message de bienvenue professionnel et engageant.
Concevez une vidéo concise de 15 secondes de haute qualité pour les abonnés des réseaux sociaux, délivrant un conseil rapide ou une annonce d'un leader de l'entreprise, optimisée pour la création de vidéos mobiles. Le style visuel doit être rapide et tendance, avec des coupes rapides et un texte à l'écran percutant, accompagné d'une musique de fond énergique. Assurez une accessibilité maximale en utilisant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour un visionnage facile sans son.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos CEO avec un Créateur de Vidéos AI

Transformez votre communication d'entreprise avec des vidéos CEO de haute qualité et professionnelles créées sans effort en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo.

Collez le message de votre CEO dans l'éditeur de script. Notre plateforme convertit instantanément votre texte en une vidéo dynamique, simplifiant ainsi la création de vidéos.
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre CEO. Personnalisez leur apparence pour correspondre à votre marque pour des vidéos CEO professionnelles.
Appliquez les Éléments de Marque
Appliquez les couleurs, le logo et les scènes de fond de votre marque. Utilisez les contrôles de marque et les modèles de vidéo pour assurer une communication d'entreprise cohérente et un aspect soigné.
Générez votre vidéo CEO de haute qualité et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect. Votre message percutant est maintenant prêt pour n'importe quelle plateforme.

Créez rapidement des vidéos percutantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin de communiquer les actualités, les valeurs et les mises à jour de l'entreprise directement depuis le CEO.

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte en vidéo, vous permettant de générer des vidéos CEO soignées à partir d'un simple script. Cela rend la création de vidéos de haute qualité accessible et efficace pour une communication d'entreprise percutante.

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de télécharger votre logo et de personnaliser les couleurs pour que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également intégrer votre propre bibliothèque de médias pour un message visuel cohérent dans toutes vos vidéos.

Avec le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen, vous pouvez transformer du texte en vidéos engageantes mettant en vedette des avatars AI réalistes en quelques minutes seulement. Ce processus efficace est idéal pour créer rapidement une variété de vidéos marketing ou de formation, reflétant une approche créative de la production vidéo.

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos CEO percutantes en tapant ou en collant simplement votre script. Notre plateforme génère automatiquement un avatar AI qui délivre votre message, avec une voix off professionnelle et des sous-titres essentiels, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

