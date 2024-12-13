Créateur de Vidéo de Rapport pour PDG pour des Mises à Jour d'Entreprise Engagées

Transformez vos résumés de rapport en vidéos professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo de mise à jour professionnelle de 60 secondes, servant de rapport complet de création vidéo pour PDG à destination des employés internes et des principaux partenaires. Mettez en avant un avatar AI présentant les résultats trimestriels avec une voix confiante et accessible, assurant une communication d'entreprise efficace. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant les couleurs de la marque et des animations subtiles pour mettre en valeur les indicateurs de performance clés. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour une présentation personnalisée et percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux clients et partenaires potentiels, mettant en avant l'esprit innovant de notre entreprise et nos vidéos professionnelles. L'esthétique visuelle doit être moderne et captivante, utilisant des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante, complétée par des sous-titres précis générés à partir du script pour garantir accessibilité et impact. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen permet une création de contenu fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez un résumé concis de 30 secondes de notre dernier rapport de projet, conçu pour le conseil d'administration et les investisseurs, en mettant l'accent sur nos réalisations. La présentation visuelle doit être axée sur les données avec des graphiques clairs et des infographies, en maintenant un ton sophistiqué et autoritaire grâce à une voix off professionnelle. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un aperçu percutant de ces résumés de rapport.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce interne inspirante de 50 secondes pour les chefs d'équipe et les responsables de département, introduisant une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise, renforçant une communication d'entreprise solide. Le style visuel doit être collaboratif et motivant, employant des palettes de couleurs chaudes et des images inspirantes, tout en maintenant des contrôles de marque cohérents. La narration de toute la vidéo peut être efficacement créée en utilisant les capacités de génération de voix off de HeyGen pour un message cohérent et engageant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Rapport pour PDG

Transformez facilement vos rapports exécutifs en vidéos professionnelles et captivantes qui engagent votre audience et améliorent la communication d'entreprise avec l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Résumé de Rapport
Collez simplement le texte de votre rapport exécutif ou les résumés clés dans la plateforme, et notre AI le convertira en script vidéo, en utilisant nos capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur engageant de votre rapport d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo en incorporant le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et d'autres éléments visuels en utilisant nos contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Générez votre vidéo d'entreprise de haute qualité, prête à être partagée, assurant des vidéos professionnelles pour toutes vos communications.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez la Vision et la Stratégie du Leadership

.

Diffusez des messages puissants et inspirants directement de la direction, favorisant l'alignement et la motivation au sein de votre organisation ou auprès des investisseurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de rapport pour PDG ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de haute qualité et professionnelles pour les rapports de PDG et la communication d'entreprise en utilisant une AI avancée. Vous pouvez transformer des résumés de rapport complexes en contenu visuel engageant, améliorant vos capacités de création de vidéos d'entreprise.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos d'entreprise ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, assurant la cohérence de la marque. Utilisez divers modèles de vidéo et avatars AI pour créer des vidéos marketing convaincantes qui résonnent avec votre audience et maintiennent une apparence professionnelle.

HeyGen prend-il en charge le texte-à-vidéo et les voix off pour la communication d'entreprise ?

Oui, HeyGen dispose de capacités robustes de texte-à-vidéo, vous permettant de convertir des scripts en voix off professionnelles instantanément. Couplé avec des sous-titres automatiques et un éditeur vidéo intuitif, HeyGen simplifie la production de vidéos de communication d'entreprise percutantes.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de rapport pour PDG engageantes en utilisant des avatars AI ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI réalistes pour présenter vos rapports de PDG et mises à jour d'entreprise avec une touche professionnelle et humaine. Cette technologie innovante de création de vidéos AI aide à créer des vidéos d'entreprise convaincantes qui transmettent efficacement les messages clés et élèvent la présence de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo